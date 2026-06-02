Transporte eléctrico: Ruta del Chapulín, camino a la inauguración, asegura Clara Brugada

El transporte eléctrico va creciendo cada vez más alrededor de la CDMX favoreciendo la movilidad. En este contexto y durante conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que 2 rutas nuevas de trolebús están próximas a ser inauguradas.

La mandataria capitalina detalló que la ruta de trolebús que conectará Chapultepec con Ciudad Universitaria será la denominada Ruta del Chapulín. Se proyecta transporte alrededor de 90 mil usuarios diarios. Además de esta, también se encuentra próxima a su inauguración la Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales.

Las unidades de transporte del trolebús, parte de la Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales, serán nombradas como animales autóctonos de la zona . Partirán de Universidad y llegarán hasta Huipulco. Se planea atiendan a 20 mil usuarios diariamente. Algunos de los nombres son:

Tecuiche

Coyote

Tlacuache

Teporingo

Cacomixtle

Brugada Molina aseguró que aunque ya están listas, aún no ha tenido tiempo de asistir a inaugurarlas. "Ya nada más vamos a escoger el día que tengamos un poquito de tiempo para la inauguración, pero ya están listas las 2. Ya las tenemos."

Transporte público para llegar al Estadio Azteca durante Mundial 2026

El Secretario de Movilidad, Héctor Ulises Lara explicó que la Línea 0 ya tiene en sitio 42 unidades. Indicó que el plan es inaugurarlas antes de la inauguración del Mundial 2026, pues planean sirvan como transporte público estratégico y prioritario para el traslado de los asistentes durante la Copa del Mundo 2026.

La noche de este lunes se realizó el traslado al Depósito de Tetepilco de 18 nuevas unidades de trolebús que formarán parte de la flota que dará servicio en la línea 0 Chapultepec - Ciudad Universitaria pic.twitter.com/ANXEARL7VB — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 2, 2026

Estas dos rutas de transporte lograrán sumar 100 kilómetros de electromovilidad en la Ciudad de México. Aunado a esto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada declaró que " Estas líneas desde que se inauguren entran en operación y trambién van a servir para el traslado del Mundial, para los que quieran ir en transporte público de Chapultepec, pues llega allá.