Tuchel rompe el silencio sobre el Viagra y la altitud en CDMX: "Es completamente falso"

El entrenador de la Selección de Inglaterra, Tomas Tuchel, negó que sus jugadores vayan a utilizar Viagra para contrarrestar los efectos de la altitud.

¿Usará la Selección de Inglaterra Viagra para la altitud en México?

A pregunta expresa de Ovaciones, al estratega alemán de "Los Tres Leones" se le consultó acerca de dicha versión que surgió acerca de que la sustancia Sildenafil les iba a ayudar para su juego y estancia en México.

"Ese apoyo e información no me llegó. No es cierto", dijo entre risas.

Y es que el Viagra por su explicación química y médica, además de ayudar en la disfunción eréctil, es un vasodilatador pulmonar que ayuda a relajar los vasos sanguíneos de los pulmones, que a su vez mejora la oxigenación en condiciones de altitud como la Ciudad de México.

Es utilizada por montañistas, alpinistas y deportistas de alto rendimiento, pero en el caso de los británicos, quedó por completo descartado.

? Con Harry Kane como gran figura, Inglaterra ya afina detalles en territorio universitario.



La selección inglesa realiza su entrenamiento en la Cantera de @PumasMX, con clima a modo y todas las instalaciones disponibles para preparar el duelo ante #México.



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Tuchel conoce muy bien al Tri: "Sé todo de México"

Ya sobre el encuentro de este domingo en el Estadio Azteca, Tuchel dijo conocer muy bien a la Selección Mexicana, además de que se maravilló con el Coloso de Santa Úrsula.

"Sabemos todo acerca del equipo mexicano, están en el Top 10 del Mundo. Han tenido muy buenos resultados no solo en el Mundial sino desde marzo contra Bélgica y Portugal, naciones top.

"Vimos sus partidos, observamos que son muy flexibles en sus aproximaciones al ataque y tienen diferentes formaciones durante el juego, van de presión alta a presión baja, lo hacen de manera muy fluida. Tienen muchos jugadores en mediocampo, nunca tienen miedo de jugar directamente con Raúl Jiménez, tenemos mucho respeto".

Tuchel conoce bien al Tri y se maravilla con el Estadio Azteca

Maravillado con el Estadio Azteca

A su vez, Tuchel se dijo maravillado de jugar en el Estadio Azteca, recinto en el que tendrán un juego sumamente difícil ante los locales.

"Es más hermoso de lo que esperaba. Es un escenario icónico, aquí se va a jugar un verdadero partido de Copa del Mundo. Esperamos un juego masivo, estamos ante un gran escenario y lo sentimos; la gente ha sido muy respetuosa y claro que apoyarán a su equipo".

Henderson: Jugar aquí es lo máximo

Por otra parte, el mediocampista Jordan Henderson, habló de lo que significa para él jugar en el Estadio Azteca.

"Definitivamente es una ocasión enorme; jugar en México en este estadio es lo máximo. Nos deja sin palabras, es una ocasión increíble para todos. Nosotros como equipo tenemos que ganar, México tiene un buen equipo y va a ser una prueba difícil".

Jordan Henderson destaca la importancia de jugar en el Estadio Azteca