Últimos entrenamientos de España y Argentina, afectados por tormenta eléctrica

A todo hay que adaptarse previo a una Final de la Copa del Mundo. Los últimos entrenamientos tanto de España como Argentina previo al duelo de este domingo, se vieron severamente afectados y en el caso de la Furia Roja fue cancelado al aire libre.

La razón fue una tormenta eléctrica en una zona muy alejada en Nueva Jersey, donde ambos países tenían coordinadas sus prácticas con FIFA, lejos del bullicio de Manhattan.

En el caso de España, el equipo de Luis de la Fuente iba a realizar su entrenamiento en Melanie Lane Training Grounds en la zona de East Hanover.

La práctica estaba pactada para iniciar a las 11 de la mañana tiempo local, además de que a la prensa se le iba a permitir estar durante los primeros 15 minutos para la toma de aspectos.

Sin embargo el cielo, que de por sí ya estaba cerrado desde muy temprano, comenzó a retumbar con relámpagos para después iniciar la lluvia.

Ante ello, la delegación española en coordinación con FIFA, optaron por cancelar la práctica en campo abierto y el equipo ibérico se fue a un gimnasio techado para evitar cualquier riesgo por los rayos.

Argentina tuvo que retrasar el entrenamiento

Por su parte, la Selección Argentina iba a comenzar su entrenamiento a las 11:30 horas en el Columbia Park Training Facility del club NY Red Bulls en la zona de Morristown.

Pero lo mismo. Debido a que los rayos estaban con todo en esa zona, la FIFA retuvo a los jugadores bajo techo y les impidió salir al campo por el riesgo de rayos.

Así que los argentinos tuvieron que retrasar bastante su práctica, hasta que terminara de llover pero sobre todo que ya no hubiese ningún tipo de rayos o relámpagos.

Tormenta ayudará a disipar humo de Canadá

Por otra parte, que este sábado el clima en Nueva Jersey-Nueva York sea de tormenta eléctrica y lluvia, muy probablemente ayudará a limpiar el aire de cara a la Final del domingo.

Sobretodo porque han sido días de mucha contaminación, humo y partículas, debido a los incendios forestales en Canadá y cuyas consencuencias el viento ha traído hacia esta zona de los Estados Unidos.

De acuerdo con el pronóstico del clima de este domingo, Nueva Jersey gozará de un día completamente soleado y despejado, por lo que todo se conjugará para que el domingo sea un espectáculo en la Gran Final del Mundo.