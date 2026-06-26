¿Venderán al pato Merlín? Esto dijo la dueña a la oferta de "Poncho" De Nigris

Este Mundial 2026 ha dejado varias sorpresas y una de ellas fue Merlín, el pato que se hizo embajador de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) tras hacerse viral.

El patito ha sido protagonista de varias entrevistas de televisión... bueno en realidad sus dueños, quienes han contado la historia de Merlín y lo que para ellos representa que ahora sea parte fundamental de este Mundial.

Y debido a tanta vitalidad, los dueños de Merlín ya han recibido ofertas para venderlo. Una de ellas fue de Alfonso "Poncho" de Nigris Guajardo.

¿Cuánto ofreció "Poncho" de Nigris por Merlín?

En sus redes sociales, "Poncho" hizo un posteo inicial en el que ofrecía por "Merlín" 500 mil pesos pero después afirmó que ya estaba en pláticas con los representantes del p ato para comprarlo y dijo que probablemente este fin de semana se concretara la venta.

En el posteo dijo que ofreció 800 mil pesos por el ave.

Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato merlin. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800,000 mil.



Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) June 24, 2026

Entre bromas Karla Ivette Gómez, tutora de "Merlín" dijo que tendría que dejar que el patito decidiera si quería ser parte de la dinastía de Nigris, pero dejó claro que no lo vendría porque lo considera de su familia.