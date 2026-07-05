Jude Bellingham sorprende a Gilberto Mora con emotivo gesto tras eliminar a México

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes de frustración y tristeza entre los futbolistas nacionales.

Sin embargo, cuando el silbatazo final marcó el adiós del Tri en casa, un momento captó la atención de aficionados y redes sociales por el mensaje de respeto que transmitió entre dos generaciones del futbol internacional.

Lo ocurrido tras el encuentro del Estadio Ciudad de México rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados de la jornada y mostró que, incluso en la derrota, existen gestos que trascienden el resultado.

En Ovaciones te contamos el tierno gesto que Jude Bellingham tuvo con Gil Mora.

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México vs Inglaterra

El duelo entre México e Inglaterra fue uno de los partidos más intensos de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Tras el esfuerzo y entrega del equipo tricolor, la selección inglesa encontró la diferencia en el momento decisivo y terminó sellando su clasificación a los cuartos de final, dejando a la Selección Mexicana fuera del torneo mundialista.

A pesar del resultado, la actuación del equipo mexicano fue reconocida por aficionados, analistas e incluso por varios jugadores del conjunto europeo, quienes destacaron el nivel mostrado por el Tri, dirigido por Javier Aguirre.

Jude Bellingham intercambia playeras con Morita

Una vez terminado el encuentro disputado la noche del domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, el mediocampista inglés Jude Bellingham protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al acercarse a Gilberto Mora, el futbolista más joven de la Selección Mexicana.

Después de cruzar algunas palabras con Gil Mora, la figura del Real Madrid se quitó la camiseta para entregársela como muestra de reconocimiento por su desempeño durante el partido.

"Gilberto Mora":

Porque intercambió playeras con Bellingham pic.twitter.com/SMXN8dGgWd — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 6, 2026

Sin duda, este acto de intercambiar jerseys sorprendió al joven de apenas 17 años, quien aceptó el gesto con evidente emoción.

La escena comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la deportividad y el respeto mostrado por el futbolista inglés hacia una de las mayores promesas del futbol mexicano.

ele é tão querido pic.twitter.com/9Xzd14OHQN — ana ? (@artxdn) July 6, 2026

Bellingham elogió el nivel de la Selección Mexicana

Tras conseguir el boleto a la siguiente ronda, Jude Bellingham también dedicó palabras de reconocimiento al combinado nacional, asegurando que Inglaterra nunca subestimó al equipo mexicano y que esperaba un compromiso de alta exigencia.

El mediocampista señaló que México ofreció un partido de gran intensidad y destacó tanto el ambiente vivido en el Estadio Ciudad de México como la entrega de los jugadores del Tri durante los 90 minutos.

Sus declaraciones reforzaron la percepción de que el representativo mexicano dejó una buena imagen pese a la eliminación.

Jude Bellingham señala en español que México fue un equipo fuerte y de mucho corazón. Y recalca que no hablará del trabajo del árbitro.

Video: Diego Martínez pic.twitter.com/CzDhwugOfJ — San Cadilla (@SanCadilla) July 6, 2026

El intercambio de playeras entre Bellingham y Gilberto Mora terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más significativos de la noche.

Mientras Inglaterra celebraba su clasificación, el joven mexicano recibió el reconocimiento de una de las principales figuras del futbol mundial, en una escena que muchos aficionados interpretaron como un símbolo del futuro prometedor que tiene el juvenil del Tri.