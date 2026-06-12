Ana Paula Vázquez vence a Alejandra Valencia y va a semifinales de la Copa del Mundo Antalya 2026

No fue un camino. Fue todo un laberinto que Ana Paula Vázquez tuvo que sortear. Y como último reto, debió enfrentar a una compañera y amiga como Alejandra Valencia para poder continuar.

La artemisa mexicana encontró la salida y ya está en las semifinales de la tercera etapa de la Copa del Mundo, al avanzar al Final Four en Antalya, Turquía.

El escenario no podía ser más cruelmente poético. En cuartos de final, el destino quiso que dos arcos mexicanos se miraran frente a frente. Un duelo de flechas que se convirtió en un duelo de almas.

El marcador fue un péndulo, que cuando todo parecía inclinarse hacia un lado, la flecha de oro —ese disparo único que define al más mínimo error— inclinó la balanza del lado de Ana Paula por 6-5. Un suspiro de 70 metros que resonó como un trueno.

Pero antes de ese duelo fratricida, el infierno ya tenía varias estaciones. En la primera estación, tuvo que vencer a la francesa Mila Fremery Delestan.

Un 7-3 que parecía un trámite, pero que en realidad era un calentamiento para lo que venía. Luego, otra francesa, Amélie Cordeau. Esta vez, el dolor fue al detalle, con un 6-5. La angustia de un tie-break, el sudor frío en la nuca, la mirada fija en el centro de la diana. Ana Paula no tembló.

En su tercera partida, la surcoreana Yejin Oh. Sobra decir que Corea del Sur es el Everest del tiro con arco. Derrotar a una de ellas es como robarle un rayo a Zeus. Pero Vázquez lo hizo con un 6-4. Sin estridencias. Con la precisión de una cirujana.

Y entonces llegó el cuarto acto. El inminente cruce entre mexicanas con Alejandra Valencia. El partido se fue al límite, al vértigo de la flecha extra. Y cuando la flecha de oro se clavó en la diana, Ana Paula levantó el puño.

Ahora, el domingo a las 5:00 am (hora de México), el desafío tiene nombre italiano, con Roberta Di Francesco como el último obstáculo hacia la final. En la otra llave, dos titanes como la surcoreana An San y la china Zhu Jingyi en el Final Four.