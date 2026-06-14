México suma otras dos medallas de plata en cierre de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

El viento de Turquía no ha sido suficiente para derribar la concentración mexicana. En la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026, la delegación tricolor cerró su participación con dos medallas de plata que hablan de la solidez de uno de los mejores equipos del planeta.

No hubo euforia desbordada, pero sí un crecimiento sostenido que invita a mirar con confianza lo que viene.

El equipo femenil de arco recurvo fue el que logró subir al podio. Como es ya usual con ellas. Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz llegaron a la final después de una actuación impecable, al derrotar 6-0 a Gran Bretaña en octavos, 6-0 a Japón en cuartos y, en una muestra de temple, eliminaron 5-4 a Corea del Sur, una de las potencias históricas de esta disciplina.

En la definición, sin embargo, China impuso su jerarquía con un ajustado 5-3. La plata no supo a fracaso, sino a paso firme dentro de un proceso que ya había dado señales positivas hace apenas unos meses.

Porque este mismo equipo, en la Copa del Mundo de Puebla, había conseguido el bronce tras superar 6-2 a España. El metal plateado en Turquía representa una mejoría tangible, un escalón más arriba en la escalera del desarrollo.

Prueba individual

En la prueba individual, Ana Pau Vázquez volvió a demostrar que su nombre empieza a pesar en el circuito. La arquera mexicana se plantó en la final después de barridas 6-0 a la italiana Roberta Di Francesco en semifinales.

En el duelo por el oro, su rival fue la china Jingyi Zhu, quien ejecutó un último set perfecto con todas sus flechas en el centro.

Ana Paula, por su parte, colocó sus disparos en zonas de 8 y 9. El marcador final de 3-7 reflejó la precisión de la asiática más que un fracaso de la mexicana. Perder ante una rival que rozó la perfección no es derrota; es aprendizaje.

Medallas en Arco Compuesto

Estas dos preseas se sumaron a lo hecho el sábado por la rama de arco compuesto, donde Andrea Maya Becerra se colgó el oro individual femenino y Sebastián García la plata en varonil. Además, México subió al podio en las pruebas por equipos femenil, varonil y mixto en esa misma modalidad.

En total, una cosecha que confirma el buen momento del país en ambas ramas del deporte.

Ahora resta una fecha más de la Copa del Mundo, programada del 7 al 12 de julio en Madrid, España. Y más adelante, las finales globales en Saltillo, Coahuila, los días 12 y 13 de septiembre. En casa, con el respaldo de la afición, México buscará convertir la plata en oro.

Por lo visto en Antalya, no parece un sueño descabellado.