El subcampeón mundial Erick Portillo realizó su mejor salto en 2.20 m en la Liga Diamante Doha 2026
Erick Portillo finaliza sexto en la Liga Diamante Doha 2026
Por: Martín Avilés
Erick Portillo ha finalizado en la sexta posición en la Liga Diamante Doha 2026. El subcampeón mundial realizó su mejor salto en 2.20 m durante una final en donde, junto al jamaiquino Raymond Richards, fueron los únicos representantes de América Latina.
Portillo inició la justa con 2.12 y cuando intentó saltar el listón de 2.24 metros no pudo y se quedó con esa marca anterior, lo que representa una suma de puntos para llegar a 10 con la finalidad de estar en la final del serial.
"No fue la mejor competencia, pero a seguirnos preparando para la siguiente", reconoció el espigado saltador originario de Chihuahua, en palabras para el Comité Olímpico Mexicano.
El ganador fue el italiano Matteo Sioli con una marca de 2.29 metros, en la segunda posición quedó el qatarí y medallista olímpico Mutaz Essa Barshim con 2.27 y la tercera plaza fue para el ucraniano Oleh Doroshchuk con 2.24 metros.
El mexicano se presentó a Doha, luego del segundo lugar conseguido en la parada en Roma, Italia, en donde hizo un salto de 2.23 metros. La mejor marca es de 2.30 metros logrado en el Mundial Bajo Techo en donde obtuvo la plata.
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