"Es un sueño desde niño": Isaac del Toro, listo para su primer Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 se asoma en el horizonte de Isaac del Toro como el mayor reto de su joven carrera. El mexicano se ha recuperado a tiempo de una lesión para poder llegar a punto. Y para elevar su confianza, cientos de compatriotas le han dado una calurosa bienvenida en la presentación oficial de los equipos en Barcelona. En medio de rumores sobre una eventual salida del UAE Team Emirates XRG.

Perspectivas y mercado de fichajes para Isaac del Toro

Del Toro hará historia al debutar en La Grande Boucle, como el primer representante nacional en competir en la Grande Boucle tras 29 años de ausencia, toda vez que Miguel Arroyo fue el último compatriota en participar en el ya lejano 1997.

El mercado de fichajes ya empieza a moverse alrededor del Torito, una de las figuras más prometedoras del pelotón. El joven prodigio de 22 años, está en la mira de al menos tres equipos franceses, según reveló Radiocorsa. Decathlon AG2R La Mondiale, Groupama-FDJ United y posiblemente Cofidis siguen de cerca su situación, aunque por ahora no hay ofertas formales.

¿Cuál es el papel de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

El escenario es comprensible. El de Ensenada, Baja California, llega a su primer Tour de Francia con un rol muy definido, pues será el principal gregario de Tadej Pogačar en la búsqueda de otro triunfo para el esloveno. Un honor y una responsabilidad, pero también una encrucijada para Isaac.

El ensenadense ha demostrado que tiene nivel para liderar cualquier equipo WorldTour, como lo confirman sus victorias en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el reciente Tour Auvergne Rhône-Alpes, donde además se impuso a rivales de la talla de Paul Seixas y Juan Ayuso.

Sin embargo, en su equipo actual, la jerarquía es evidente. Pogačar, con apenas 27 años, sigue siendo el líder indiscutible y no parece dispuesto a ceder el cetro en las grandes rondas. Eso plantea un dilema para Del Toro, al debatirse entre seguir creciendo como escudero de lujo o buscar un proyecto donde pueda pelear por la general.

Los equipos franceses, conscientes de esa tensión, quieren sondear su disposición a moverse en los próximos años. En la previa del Tour, el mexicano evitó polemizar. En declaraciones a los medios, prefirió centrarse en la emoción del debut y en el aprendizaje que le brindará compartir equipo con Pogačar.

"Sinceramente, es un sueño que tengo desde niño (correr el Tour con Pogačar). Es algo realmente especial poder hacerlo. El simple hecho de estar en la línea de salida del Tour de Francia, con el mejor equipo del mundo e intentando ayudar a Tadej, significa mucho para mí.

Todavía me cuesta creer en la persona en la que me estoy convirtiendo con el paso de los años. Me siento muy privilegiado y muy feliz. Espero aprender mucho y simplemente quiero darlo todo durante estas tres semanas", dijo.

"Estoy feliz de estar aquí. Es mi primer Tour y me hace mucha ilusión conocer esta carrera. Creo que mi objetivo principal es disfrutarlo al máximo y entender realmente cómo son estas tres semanas. Por supuesto, es imposible olvidar cómo está viviendo mi país todo lo que está sucediendo. Me siento muy feliz y muy privilegiado por estar en esta posición. Intentaré aprender y estar ahí en los momentos críticos cuando haga falta. Obviamente, intentaré marcar la diferencia siempre que tenga la oportunidad", agregó.

Su rendimiento en la temporada respalda su creciente estatus. Además de las victorias, ha sido determinante como gregario, pues tercero en la Strade Bianche mientras trabajaba para Pogačar, y pieza clave en el histórico ataque de la Cipressa que le dio al esloveno su primera Milán-Sanremo. Su papel en el equipo emiratí es valioso, pero su proyección individual apunta más alto.

"Espero una carrera muy dura. No me sorprenderá el nivel que veremos a lo largo de estas tres semanas. Creo que cada día será muy importante desde el punto de vista táctico.

Estoy encantado de vivir este deporte de esta manera. Es algo con lo que he soñado desde que empecé a montar en bicicleta. Estoy emocionado y también nervioso. Es normal que haya tantas cámaras y tanta atención, pero estoy muy feliz de estar aquí", afirmó.

Mientras tanto, el cariño de la afición no se hace esperar. Durante la presentación oficial en Barcelona, el Toroto fue uno de los más aclamados. Decenas de mexicanos residentes en España lo rodearon entre gritos, fotos y peticiones de autógrafos, en una escena que se viralizó en redes y que confirma su creciente popularidad internacional.

El tiempo dirá si el mexicano sigue su camino en UAE o decide dar el salto a un proyecto donde pueda ser el jefe de filas. Por ahora, su primer Tour está a la vuelta de la esquina, y con él, la oportunidad de demostrar que no solo es un gran gregario, sino uno de los corredores más completos de su generación.