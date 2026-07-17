Isaac del Toro cae en la general del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro sufrió otro revés en un Tour de Francia 2026 que ha sido una bestia dura de domar para el mexicano. El de Ensenada, Baja California, finalizó en el lugar 39 en la etapa 13 y con ello, descendió un lugar al caer al octavo peldaño en la clasificación general de la Grande Boucle. El Torito, si bien continúa en el Top 10 de la competencia francesa, se encontró con este nuevo traspié debido a una destacada exhibición que dio Tom Pidcock que sacudió la general.

Detalles de la etapa más larga del Tour 2026

El Tour de Francia tuvo este viernes una de sus jornadas más vibrantes, con una escapada masiva que reconfiguró la clasificación general y dejó al mexicano de 22 años de edad como uno de los afectados. Aunque no derrotado. El ensenadense fue desplazado por el ascenso explosivo de Pidcock, quien pasó del décimo al cuarto puesto. Al tiempo que el suizo Mauro Schmid tuvo el mejor crono de la sesión.

La etapa, la más larga de esta edición con 211 kilómetros entre Dole y Belfort, fue un hervidero desde el inicio. Un grupo de 57 corredores se consolidó en la fuga del día, y en los tramos finales, el suizo Schmid y el colombiano Harold Tejada se jugaron la victoria al sprint. El helvético, quien había perdido una oportunidad similar el año pasado en Toulouse, no dejó escapar esta vez y cruzó primero para darle a su equipo Jayco Alula su primer triunfo en el Tour 2026.

Pidcock, que lideró el grupo perseguidor, se quedó sin etapa pero ganó en lo que realmente importaba, al recuperar el tiempo perdido frente a sus rivales directos. Para Del Toro, la jornada dejó un sabor agridulce. Pese a la caída en la general, el bajacaliforniano se mantiene a solo 1 minuto y 2 segundos del podio, una distancia que, con ocho etapas por delante, no es insalvable. En la clasificación de jóvenes, el mexicano sigue en la pelea, al seguir tercero, a 46 segundos del líder Juan Ayuso.

La montaña regresa este sábado con la etapa 14, un recorrido que incluye tres grandes ascensos y finaliza en la estación de esquí de Le Markstein, una oportunidad para que Del Toro recupere terreno. El Tour, con su tradición de dar revueltas inesperadas, aún tiene mucho que decir.