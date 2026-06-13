Isaac del Toro da otra alegría al ciclismo mexicano con victoria en Francia

El ciclismo mexicano volvió a celebrar gracias a Isaac del Toro. El joven sonorense firmó una actuación destacada en territorio francés al quedarse con la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, resultado que lo acerca a la pelea por el liderato general de la competencia y confirma el gran momento que atraviesa en el circuito internacional.

Escala posiciones en la clasificación general

Gracias a su triunfo en la séptima etapa, el mexicano ascendió al tercer lugar de la clasificación general.

Del Toro quedó a 49 segundos del líder, el australiano Luke Tuckwell, por lo que todavía mantiene posibilidades de pelear por el campeonato en las etapas restantes.

El triunfo en Francia llega en medio de una temporada histórica para Isaac del Toro, quien ha conseguido resultados destacados frente a algunos de los mejores ciclistas del mundo.

Con apenas 22 años, el mexicano continúa consolidándose como una de las grandes apuestas del ciclismo internacional y como el principal referente de este deporte para México.