Isaac del Toro finaliza tercero en la Etapa 6 del Tour de Francia 2026 con Tadej Pogačar ganador

Isaac del Toro ha firmado otra actuación memorable en el Tour de Francia 2026. En la Etapa 6 de la Grande Boucle, el mexicano mostró una vez más su espíritu combativo para finalizar en la tercera posición de la prueba de montaña, con lo que pudo subir nuevamente al podio.

La labor del Torito además ayudó a que el vigente campeón y líder su equipo el UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogačar, demostrara su superioridad para ganar en la etapa montañosa y así recuperar el maillot amarillo de líder de la competencia.

¿Cómo se definió la etapa 6 en el Tour de Francia 2026?

El Tourmalet volvió a ser testigo de una gesta. En una jornada abrasadora, con temperaturas que rozaron los 40 grados, el genio esloveno recuperó el maillot amarillo con una exhibición de poderío en solitario, mientras que el de Ensenada, Baja California, firmó su mejor actuación al subir al podio y escalar de golpe hasta el tercer lugar de la clasificación general.

Y de esta manera, el UAE Team Emirates dictó sentencia en los Pirineos para dejar en claro que el Tour de Francia 2026 tiene dueño.

Impacto de la actuación de Isaac del Toro y Tadej Pogačar

El golpe de autoridad llegó a 43 kilómetros de la meta, cuando todavía faltaban 4.7 para coronar el coloso del Tourmalet. Allí Tadej, respaldado por el ritmo infernal que su compañero tricolor impuso en las rampas, decidió que era el momento. Jonas Vingegaard, su gran rival, no pudo sostener el embate.

Vista la debilidad del danés, el esloveno puso el motor y emprendió una nueva gesta en solitario, dejando atrás incluso a su fiel escudero mexicano.

Al coronar el puerto más emblemático de los Pirineos, la ventaja ya era de 29 segundos. En la línea de meta, la diferencia se había disparado a 2 minutos y 38 segundos.

Pogačar, con su séptima victoria de etapa en el Tour, no solo recuperó el liderato que había cedido dos días atrás, sino que asestó un golpe psicológico a sus perseguidores.

Ahora aventaja a Vingegaard en 2 minutos y 42 segundos en la general, una distancia que en el ciclismo de montaña puede ser definitiva.

El danés, que terminó segundo en la etapa, no tuvo respuesta al ritmo endiablado que marcó el esloveno, y su gesto de impotencia en los kilómetros finales dijo más que mil palabras.

Pero la jornada también tuvo un sabor especial para Del Toro.

El originario de Ensenada, de 22 años, que había sido pieza clave en el triunfo de su líder, demostró que no solo es un gregario de lujo. En el sprint por el tercer puesto, superó a Remco Evenepoel, el campeón olímpico, y se coló en el podio de la etapa.

Ese resultado le permitió, además, ascender al tercer lugar de la clasificación general, consolidándose como una de las grandes revelaciones de esta edición y dejando claro que su nombre ya es parte de la conversación entre los favoritos.

El noruego Torstein Traeen, que comenzó el día con el maillot amarillo, tuvo una jornada para el olvido. Perdió contacto con el grupo de cabeza antes de la mitad del Tourmalet y, para colmo, sufrió una caída en el descenso tras tocar la rueda de un compañero.

Su segundo traspié en dos días. Terminó cediendo más de 20 minutos, y el sueño amarillo se esfumó entre el polvo y el asfalto de los Pirineos.

La etapa también dejó abandonos significativos. Cian Uijtdebroeks, que arrastraba fiebre y problemas intestinales, puso fin a su primer Tour después de varios días de sufrimiento, mientras que Arvid de Kleijn y Bert Van Lerberghe igualmente dijeron adiós a la carrera.

El calor, las caídas y la dureza de la montaña pasaron factura a un pelotón que llegó exhausto a la meta de Gavarnie-Gedre.

Detrás de los protagonistas, el grupo perseguidor llegó a 2:57, con Paul Seixas quinto, Florian Lipowitz sexto, Juan Ayuso séptimo y Mattias Skjelmose octavo.

Lenny Martínez fue noveno y Sepp Kuss completó el top 10. Pero la imagen del día fue la de Pogačar y Del Toro, dos hombres que en los Pirineos demostraron que el Tour de Francia 2026 tiene un color muy definido.