Isaac del Toro se mantiene tercero tras etapa 9 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro ha sobrevivido al intenso calor en la imponente región montañosa del Macizo Central para así aferrarse al tercer lugar en la clasificación general del Tour de Francia 2026.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG finalizó en la posición 13 de la etapa 9, con lo que pudo conservar el prestigioso maillot blanco como líder de los jóvenes, mientras que ha sido el neerlandés Mathieu van der Poel, quien aprovechó una escapada exitosa para colgarse la victoria.

¿Cómo se desarrolló la novena etapa del Tour de Francia 2026?

Eran 40 grados de calor horno, el asfalto quemaba las ruedas de las bicicletas y cada corredor buscaba desesperadamente oxígeno en un paisaje que parecía sacado de esas postales antiguas que viven en las billeteras de los más nostálgicos. En medio de ese infierno, el Torito pedaleaba con la serenidad de quien busca la grandeza.

La novena etapa del Tour de Francia fue, sobre el papel, una jornada para aventureros. Y vaya si lo fue. El neerlandés van der Poel —nieto del legendario Raymond Poulidor— se encargó de recordar por qué el ciclismo es también un deporte de estirpe.



La novena etapa del Tour de Francia fue, sobre el papel, una jornada para aventureros. Foto: EFE

En los empedrados del Mont Bessou, un muro de 900 metros que olía a Tour de Flandes, Van der Poel lanzó el ataque definitivo.

Impacto del calor y estrategias de los equipos en la etapa

Sus tres compañeros de escapada —el noruego Tobias Johannessen, el británico Tom Pidcock y el francés Alex Baudin— lograron engancharse, pero en el sprint final, el triple ganador de París-Roubaix fue implacable. Victoria número tres en el Tour para un hombre que corre con la clase y el carácter que heredó de su abuelo.

Detrás, en un pelotón de unas cuarenta unidades que cruzó la meta a solo seis segundos, el mexicano de 22 años de edad, vigilaba. No atacó. No necesitaba hacerlo. Su misión era otra, al conservar el maillot blanco de líder de los jóvenes y mantenerse firme en la pelea por el podio.

Pero, sobre todo, cuidar la espalda de su líder Tadej Pogačar. Y lo logró. Cruzó en la decimotercera posición, a seis segundos del ganador.

Porque mientras Van der Poel se llevaba los reflectores, la verdadera batalla silenciosa se libraba en la general. El genio esloveno sigue como amo indiscutible. Pogačar conserva el maillot amarillo con 2 minutos y 42 segundos sobre Jonas Vingegaard.



Su misión era otra, al conservar el maillot blanco de líder de los jóvenes. Foto: EFE

Pero detrás del danés, a 3:27, aparece el nombre del sorprendente pedalista de Ensenada, Baja California, por delante de Remco Evenepoel y de su propio compañero Juan Ayuso.

Y más abajo, el colombiano Egan Bernal, otro latinoamericano que se niega a desaparecer, trepó al Top 10.

No fue una etapa cualquiera. La organización tuvo que reducir el recorrido de 185 a 155 kilómetros por la alerta roja por ola de calor. Pero ni el termómetro ni el terreno quebrado lograron frenar la épica.

La escapada decisiva se fraguó en el exigente Suc au May, donde ocho corredores de primer nivel formaron un grupo dispuesto a todo.

Por detrás, el UAE de Tadej impuso un ritmo feroz para mantenerlos a tiro, y el Ineos, defendiendo el décimo puesto de Bernal, tomó el relevo. La armonía se resquebrajó a 27 kilómetros de la meta, cuando Van der Poel, harto de que el ritmo bajara, agitó el avispero en Mont Bessou.

Mientras el cuarteto de escapada se disputaba el triunfo en Ussel, Del Toro rodaba protegido, calculando, sabiendo que en el Tour los días de gloria y los de sufrimiento llegan siempre sin avisar.

Y aunque no ganó, su victoria silenciosa fue quizás la más importante, pues llegó al primer día de descanso sin ceder terreno, con el maillot blanco intacto y el sueño del podio más vivo que nunca.