Isaac del Toro se repone a una caída y vuelve al podio de la general del Tour de Francia 2026 con el maillot blanco de vuelta

Una estrepitosa caída de Jonas Vingegaard a unos 15 kilómetros del final en la etapa 15 del Tour de Francia 2026, tropezó a Isaac del Toro, quien cayó dramáticamente de su bicicleta. Pero el mexicano se levantó estoico y pedaleó con convicción hasta treparse al podio de la manera más heroica posible.

Con ello, el de Ensenada, Baja California, firmó una nueva proeza para ascender al tercer lugar de la clasificación general, al tiempo que Remco Evenepoel se llevó la prueba.

¿Cómo afectó la caída de Jonas Vingegaard la etapa 15?

La exigente jornada de montaña con final en el Plateau de Solaison ha sido de las más emocionantes de esta edición 113 de la Grande Bucle. Y una que el Torito no olvidará jamás.

El ensenadense no solo se repuso a una caída, sino que finalizó tercero con la ayuda del líder y compañero suyo en UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar, para también recuperar el maillot blanco que acredita al mejor joven de la carrera.

Desarrollo y resultados clave de la etapa 15

La etapa de 183.9 kilómetros entre Mulhouse y Le Narkstein, tuvo un final de película. Evenepoel se impuso en el sprint ante Pogačar y el propio Del Toro, quienes completaron el podio de la jornada. Pero más allá de la victoria belga, lo significativo fue el salto del mexicano en la general, al pasar del séptimo al tercer puesto, solo por detrás de su compañero esloveno y del propio Evenepoel.



La jornada estuvo marcada por ese múltiple accidente que afectó gravemente a Jonas Vingegaard. Foto: EFE

La jornada estuvo marcada por ese múltiple accidente que afectó gravemente a Jonas Vingegaard. El danés, uno de los favoritos, se fue al suelo y abandonó la carrera con una lesión de clavícula, por lo que ha quedado fuera de acción en lo que resta del Tour.

El tricolor también estuvo implicado en la caída, pero logró levantarse y continuar sin mayores consecuencias físicas en una muestra más de esa hambre feroz por devorarse al mundo del ciclismo.

El desarrollo de la etapa tuvo varios momentos clave. Al inicio, el pelotón disputó el sprint intermedio, donde Jasper Philipsen superó a Mads Pedersen. Más tarde, en el primer puerto del día, Richard Carapaz intentó moverse, aunque fue superado por Valentin Paret-Peintré.

Posteriormente se formó una fuga con varios corredores, pero el equipo EF Education mantuvo el control para proteger las opciones del ecuatoriano.

El punto álgido llegó en el Col de la Croisette, un puerto brutal de 4.7 kilómetros al 11.2%. La selección fue tremenda y muchos perdieron contacto. En la bajada posterior, un grupo de perseguidores se puso al frente, pero todo cambió con la caída de Vingegaard.

El pelotón redujo el ritmo para esperar a los damnificados y, una vez restablecido el orden, Red Bull comenzó a trabajar para Evenepoel.

En el ascenso final al Plateau de Solaison, Pogačar asumió el liderazgo del grupo y puso un ritmo alto en beneficio de Del Toro. Solo Evenepoel pudo seguirles el paso. Los tres neutralizaron a los fugados y se jugaron la etapa en un sprint.

El bajacaliforniano intentó anticiparse en los últimos 300 metros, pero Evenepoel controló la situación y se llevó la victoria. Detrás, el grupo perseguidor, con Lipowitz, Ayuso y Seixas, llegó casi un minuto después.

Con este resultado, el mexicano no solo sube al podio virtual de la clasificación general, sino que reafirma su condición de líder joven. El trabajo de UAE Team Emirates, con Pogačar como escudero de lujo, deja en evidencia que el equipo confía plenamente en las opciones de Del Toro, que ya mira al podio final de París con posibilidades reales.