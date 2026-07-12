Kenianos dominan el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026

Kenia ha vuelto a dominar las calles de la capital al dominar el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026. Simon Maywa en la varonil y Gladys Cherop Longari en femenil, conquistaron la prueba de los 21.0975 km cuya nueva ruta significó un inexplorado reto que lograron domar con esa fiera velocidad que les caracteriza.

El sol de la mañana comenzó a alumbrar Paseo de la Reforma y el Hemiciclo a Juárez se convirtió en el ombligo del atletismo mundial por un instante. Allí, 35 mil pares de zapatillas esperaban el disparo de salida.

Eran las 6:30 horas y el Medio Maratón de la Ciudad de México, en su edición 2026, estaba a punto de escribir una nueva historia sobre el asfalto.

¿Quiénes destacaron en el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026?

Entre la multitud, no había distinción de edades ni procedencias. Adolescentes con la energía desbordada, adultos que buscaban superar sus propias marcas y veteranos que demostraban que el corazón no entiende de años. Todos ellos, unidos por el mismo propósito de recorrer una ruta que este año estrenaba identidad.



El trayecto sumó un nuevo desafío con una subida a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. Foto: Cuartoscuro

Porque si bien la salida y la meta mantenían su esencia en el Hemiciclo y el Ángel de la Independencia, el trayecto sumó un nuevo desafío con una subida a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, un pulmón verde que exigió piernas fuertes y voluntad de acero.

Impacto y diversidad en la edición 2026 del Medio Maratón CDMX

En la cima de la montaña humana, los kenianos volvieron a demostrar su dominio. Simon Maywa cruzó la meta en primer lugar con un crono de 1:04:36, seguido por el ugandés Abel Chelangat en 1:05:55.

Pero el verdadero rugido de la afición llegó unos segundos después, cuando Jorge Luis Cruz, el mejor mexicano, se colgó la medalla de bronce con 1:06:07.

"Estoy muy contento, este es mi segundo podio en tres semanas", dijo con la respiración entrecortada, "mis entrenamientos están dando buenos resultados”, continuó el héroe local al que celebrar.

En la rama femenil, Gladys Cherop Longari fue imparable. La keniana paró el cronómetro en 1:12:19 para llevarse el triunfo, acompañada en el podio por su compatriota Winsam Jerono y la ecuatoriana Silvia Ortiz.

Mientras tanto, en la categoría de silla de ruedas, el seleccionado paralímpico Gonzalo Valdovinos demostró que la fuerza de voluntad no conoce barreras al adjudicarse la prueba con esa tenacidad tan suya.

Pero la verdadera grandeza de esta edición no se midió solo en tiempos ni en posiciones. Se encontró alojada en la diversidad de los 32 países representados, desde Estados Unidos hasta El Salvador, y en la presencia de corredores de las 32 entidades federativas. Y se midió en el 45.8% de mujeres que, con cada zancada, rompieron estereotipos y se apropiaron de las calles.



El Medio Maratón de la CDMX no es solo una carrera; es la prueba de que, incluso en el bullicio de una metrópoli, siempre hay espacio para soñar y correr tras esos sueños. Foto: Cuartoscuro

Mientras los últimos corredores cruzaban la meta bajo el Ángel de la Independencia, la ciudad respiraba con el cansancio de quien ha vivido una fiesta.

Porque el Medio Maratón de la CDMX no es solo una carrera; es la prueba de que, incluso en el bullicio de una metrópoli, siempre hay espacio para soñar y correr tras esos sueños. Y este domingo, 35 mil latidos lo demostraron.