Manuel Loco Torres vs. Rafael Fiziev: ¿cuándo, dónde y cómo ver al mexicano en UFC Fight Night?

Este sábado 27 de junio, el National Gymnastics Arena de Bakú, Azerbaiyán, será el escenario de una velada de UFC Fight Night cargada de adrenalina y protagonismo latinoamericano.

La cartelera estará encabezada por el mexicano Manuel "Loco" Torres, quien enfrentará al ídolo local Rafael Fiziev en la pelea estelar, mientras que el colombiano Javier Reyes buscará escalar más posiciones dentro de la organización cuando se mida al australiano Kaan Ofli en las preliminares.

El combate principal enfrentará a dos de los peleadores más explosivos de la división de peso ligero. Torres (17-3) llega con gran impulso y ante la oportunidad más importante de su carrera en UFC, respaldado por su agresividad, capacidad de finalización y poder de nocaut.

Frente a él estará Fiziev (13-5), uno de los strikers más técnicos de la categoría, reconocido por su velocidad, precisión y experiencia frente a rivales de élite.

Manuel Torres, peleador por naturaleza #UFCBaku | Sáb. 27 de junio | En vivo por @PPlusDeportes



ESTELARES 12pm ET / 10am / 1pm / 6pm

PRELIMS 9am ET / 7am / 10am / 3pm pic.twitter.com/nbJrrUQC7O — UFC Español (@UFCEspanol) June 27, 2026

Participación latinoamericana en UFC Fight Night

Con el apoyo de su público en Azerbaiyán, el local buscará frenar el ascenso del Loco en un combate que promete emociones de principio a fin y que podría tener un impacto importante en el futuro de la división.

En las preliminares, el colombiano Javier Reyes (23-5) buscará seguir escalando posiciones cuando enfrente al australiano Kaan Ofli (14-4-1) en un atractivo duelo de peso pluma. Reyes llega respaldado por su potencia y agresividad ofensiva, mientras que Ofli destaca por su resistencia y experiencia internacional.

Ambos saben que una victoria podría acercarlos a oportunidades más importantes dentro de la organización, por lo que se espera un combate intenso y de alto ritmo.

La velada en Bakú reunirá talento de múltiples países y una fuerte presencia sudamericana, con cinco representantes de Brasil en la cartelera. Knockouts, sumisiones y rankings en juego harán de UFC Fight Night una noche imperdible. Toda la emoción, adrenalina y momentos más impactantes podrán disfrutarse en vivo por Paramount+.