Novak Djokovic vs. Jannik Sinner: nuevo capítulo de su entrañable rivalidad por un boleto a la final de Wimbledon

Cuando Zeus desafió el poder de su padre Cronos y ganó la guerra contra los Titanes, se convirtió en el soberano supremo del cielo y el universo entero. Así como el dios del trueno desafió al tiempo, Novak Djokovic lo ha hecho con una insaciable sed por beberse hasta la última gota de la ambrosía para convertirse en el máximo ganador de Grand Slams con 39 años.

Pero así como el Crónida vio tambalear su reinado ante el monstruo Tifón, Nole tiene en Jannik Sinner a su más temible némesis.

Enfrentamiento clave entre Djokovic y Sinner en Wimbledon 2026

Y quién si no el italiano para evitar que el serbio alcance su sueño anhelado de llegar a 25 cetros major, una obsesión que está por cumplir tres años sin materializar, al haber sido el US Open 2023 su último título grande. Ante la irrupción de Sinner y Carlos Alcaraz como nuevos dueños del circuito.

Ahora, en las semifinales de Wimbledon 2026, The Djoker tiene una nueva oportunidad ante el transalpino, con quien tiene una desventaja de 6-5 en el historial entre ambos.

El All England Club se prepara para una jornada que promete quedar grabada en la memoria. Además del duelo entre Sinner y Djokovic, Alexander Zverev y Arthur Fery completan el cuadro de los cuatro nombres que sobrevivieron al filo del césped y ahora lucharán por un lugar en la final del torneo más prestigioso del tenis mundial.

Dos duelos, dos historias, un mismo escenario en la santidad de la Catedral del Tenis donde se guarda con recelo la hierba londinense.

En la parte alta del cuadro, el destino ha querido que el vigente campeón y número uno del mundo, Jannik Sinner, se mida contra el siete veces ganador de este torneo, Novak Djokovic. Es un enfrentamiento que ya no necesita presentación.

El año pasado, en estas mismas semifinales, el italiano se impuso en sets corridos antes de levantar su primer trofeo de Wimbledon.

Pero Djokovic, que a sus 39 años continúa en la épica búsqueda de su título de Grand Slam número 25, guarda un as bajo la manga, pues en el Australian Open de este año, el serbio ofreció una de las mejores actuaciones de su carrera para poner fin a la racha ganadora del de San Cándido, Italia, en cinco sets.

Sorpresa en semifinales: Arthur Fery desafía a Alexander Zverev

El camino de ambos hasta aquí no ha sido sencillo. Sinner tuvo que reponerse de un 2-1 en contra en su debut ante Miomir Kecmanovic, mientras que el balcánico necesitó cuatro sets en sus tres primeras rondas antes de protagonizar el partido más largo de su carrera en Wimbledon: cinco horas y 15 minutos para doblegar a Felix Auger-Aliassime en un desempate agónico.

Por cuarta vez en cinco años, dos de los grandes iconos de este deporte se medirán en Wimbledon. Y por tercera vez en cuatro años, lo harán con una plaza en la final del Grand Slam sobre césped en juego.

La rivalidad favorece a Sinner por 6-5, pero Djokovic ha ganado dos de los tres duelos que han disputado en el All England Club. Y el serbio lo sabe.

"Tuve un partido de semifinales muy largo frente a Sinner. Ahora tengo que jugar contra Sinner en semifinales. Hay diferencias, y también con la superficie. Obviamente, ese fue el primer gran torneo del año para mí, estaba fresco tras varios meses de descanso y preparación. Es un poco diferente ahora. Pero, aún así, está siendo otra gran e histórica actuación en los Grand Slam.Es lo que cuenta, sinceramente. Aún intento demostrarme a mí mismo y a los demás que puedo competir con los mejores jugadores del mundo y derrotarlos en los grandes escenarios", explicó.

Sinner, por su parte, atraviesa una temporada histórica. A sus 24 años, ha ganado los cinco ATP Masters 1000 disputados en 2026, estableciendo un récord de seis títulos consecutivos en esta categoría.

Pero el principal cabeza de serie en Wimbledon no ha llegado aún a una final de Grand Slam este curso, después de haber logrado anteriormente una racha de cinco presencias seguidas en la última ronda.

El italiano sabe que el saque será fundamental y que Djokovic, como demostró en el tie-break del quinto set ante Auger-Aliassime, sigue siendo un muro desde el fondo de la pista.

En la otra semifinal, la historia tiene un protagonista inesperado. Arthur Fery, un británico de 21 años que llegó al torneo gracias a una invitación, se ha convertido en la gran revelación del campeonato.

Después de eliminar al noveno favorito, Flavio Cobolli, por un contundente 6-4, 7-6(4), 6-0, el joven local se enfrenta ahora a Alexander Zverev, ganador de Roland Garros el mes pasado y número 3 del mundo.

Nunca se han enfrentado, pero los números favorecen al alemán, pues Sascha no ha perdido ante un jugador fuera del Top 100 desde abril de 2024. Fery, en cambio, presenta un balance de 1-1 contra rivales del Top 10, y el apoyo incondicional de la afición británica podría ser su mejor arma.

Zverev busca su primera final de Wimbledon, después de haber completado el pleno de semifinales en todos los Grand Slam. Fery, en cambio, ya ha superado todas las expectativas y juega sin presión, con la libertad de quien no tiene nada que perder.

Este viernes 10 de julio, el All England Club será testigo de dos duelos que enfrentan experiencia contra juventud, historia contra presente, certezas contra sueños. Djokovic y Sinner, por un lado; Zverev y Fery, por otro. Cuatro hombres, un mismo objetivo: la gloria eterna sobre la hierba más famosa del mundo.