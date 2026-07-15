Juan Celaya y Gabriela Rodríguez serán los abanderados por México para Santo Domingo 2026

Juan Manuel Celaya y Gabriela Rodríguez son el reflejo de la entrega y la pasión que caracteriza al deporte mexicano. Y gracias a ello, han sido elegidos como abanderados de la delegación nacional que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Perfil y logros de Juan Manuel Celaya

El clavadista olímpico Juan Manuel Celaya Hernández y la tiradora Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, se ganaron el privilegio de portar el lábaro patrio durante la inauguración de esta justa multidisciplinaria a celebrarse en la República Dominicana, del próximo 24 de julio al 8 de agosto.

¡La delegación mexicana ya tiene abanderados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026! pic.twitter.com/YPXge3iWza — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 15, 2026

Trayectoria y objetivos de Gabriela Rodríguez

Juan el Meme Celaya de 27 años originario de Monterrey, Nuevo León, es una de las figuras más destacadas de los clavados a nivel mundial. Su palmarés incluye la medalla de plata en el trampolín sincronizado junto a Osmar Olvera en los Juegos Olímpicos París 2024, dos oros y una plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, además de podios en la Serie Mundial de Clavados y un bronce en el Campeonato Mundial de Natación Gwangju 2019.

Su proyección internacional lo convierte en un referente de una disciplina que ha dado las mayores alegrías al deporte olímpico mexicano. Protagonista del encendido del fuego en Teotihuacán en abril pasado, Celaya tiene como próximo desafío conquistar Santo Domingo 2026 y comenzar su camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Gabriela Rodríguez, por su parte, es sinónimo de precisión y constancia en el tiro deportivo. Con dos participaciones olímpicas en Tokio 2020 y París 2024, la regiomontana ha construido una carrera marcada por la resiliencia y el legado familiar. Su palmarés incluye preseas de plata y bronce en Copas del Mundo en Egipto (2023 y 2024), y un subcampeonato en el Campeonato Mundial de Armas en Atenas el año pasado, con el que rompió una sequía de casi 40 años sin podios mundiales para México.

Gabriela ha sabido forjar su propia leyenda con la escopeta y, en el camino a Los Ángeles 2028, buscará mejorar el séptimo lugar conseguido en París 2024. Su historia es la de una mujer que, lejos de conformarse, decidió hacer realidad sus sueños.