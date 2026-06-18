Uziel Muñoz se alza con oro en Estonia e impone su nueva mejor marca de temporada

Uziel Muñoz continúa firme en su gira europea y sumó un nuevo triunfo. En el JÕHVI 2026 Heino Lipp Memorial, disputado en Estonia, el subcampeón mundial mexicano se impuso con un lanzamiento de 20.97 metros en impulso de bala, superando al británico Scott Lincoln (20.80 m) y al neozelandés Nick Palmer (20.19 m).

Preparación y objetivos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El podio tuvo un detalle destacado: Muñoz fue el único representante americano en la competencia, celebrada en el Heino Lipp Stadium, de categoría Bronce Continental según World Athletics.

El olímpico de París 2024 mostró consistencia en cada uno de sus intentos, confirmando el buen momento que atraviesa. Apenas diez días antes, el 8 de junio, había registrado 20.93 metros en el Sparkassen Werfertag de Gelenau, Alemania, otra actuación que refuerza su progresión.

Con la mirada puesta en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Muñoz llega como vigente campeón. En San Salvador 2023 se colgó el oro con 20.81 metros, mientras que su compatriota Jairo Morán completó un 1-2 para México con la plata (19.18 m).

Ahora, el subcampeón mundial busca repetir la hazaña y llegar en su mejor versión a la cita caribeña.