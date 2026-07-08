FMF oficializa nombramiento de Rafael Márquez como nuevo DT de la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Fuybol oficializó este miércoles el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2026-2030, tal y como ya estaba previsto una vez que finalizó la participación de El Tricolor en la presente justa mundialista, en la que quedó en los octavos de final tras perder ante Inglaterra dos a tres en el Estadio Azteca.

Detalles confirmados sobre el nombramiento de Rafael Márquez como director técnico

De tal forma que Márquez Álvarez, de 47 años, se hará cargo del combinado nacional a partir de ahora, luego de haber estado por espacio de dos años como auxiliar de Javier Aguirre en el ciclo mundialista que ya terminó.

El Kaiser de Michoacán tendrá frente a sí la oportunidad más importante de su carrera como entrenador, toda vez que deberá de llevar a México a la siguiente Copa del Mundo, además de que tiene que revalidar los títulos obtenidos tanto en la Copa Oro como en la Concacaf Liga de Naciones, ambos torneos de la confederación y que se jugarán el próximo año, en 2027.

Faltará ver también cuál es el cuerpo técnico de Rafa Márquez en la Selección Mexicana, ya que todavía no está conformado del todo, si bien Andrés Guardado se perfila para ser uno de sus auxiliares, como Alfredo Talavera el preparador de porteros.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Además, todo parece indicar que el español Pol Lorente se quedará como preparador físico de la Selección Mexicana, ya que también estuvo en el ciclo mundialista en el que estuvo Javier Aguirre por tercera vez.

¿Cuáles son los retos y expectativas para Rafael Márquez en el ciclo mundialista 2026-2030?

La Federación Mexicana de Fútbol informó que la decisión de mantener a Rafael Márquez, es para darle continuidad al trabajo que se inició desde agosto de 2024, cuando Javier Aguirre tomó las riendas de la Selección y Rafa Márquez fue su auxiliar.

El debut de Rafa Márquez como técnico de la Selección Nacional será en la próxima fecha FIFA, que será en el mes de septiembre con rivales aún por definir, con lo que ahí será oficialmente el debut del ex defensa central, quien fue multicampeón de Liga Española y Copa con el Barcelona, además de dos veces Campeón de la Champions League con el conjunto blaugrana durante su carrera como futbolista profesional.

Rafa Márquez tiene la encomienda de mantener el buen nivel que alcanzó la Selección Mexicana en estos partidos de la Copa del Mundo y sobre todo, de hacerla progresar para dentro de cuatro años, por fin dar el salto que sigue sin poderse concretar, que es el de alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo, misma que en dos mil treinta se jugará en España, Portugal y Marruecos, además de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Por último, Rafa Márquez también tiene el reto de durar el ciclo mundialista de manera completa, es decir, los cuatro años, ya que, como es bien sabido, en México difícilmente se respetan los procesos de tanto tiempo porque así ha sucedido históricamente.

Muestra de ello es que en el ciclo mundialista 2022-2026 pasaron un total de tres técnicos: Diego Cocca, Jaime Lozano y Javier Aguirre.