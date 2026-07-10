Andrés Guardado negó contactos con FMF para integrar cuerpo técnico de Rafa Márquez

Rafael Márquez ya fue oficializado por la Federación Mexicana de Futbol como el técnico de la Selección para el ciclo 2026-2030.

Sin embargo, aún está pendiente el tema de su cuerpo técnico y uno de los que apuntan a ser parte de es el también exjugador Andrés Guardado.

Aunque al menos hasta este momento, el Principito negó rotundamente que tenga algún contacto con la FMF para ello, y mucho menos un contrato firmado.

"Eso es un rumor nada más. Yo no he sido contratado todavía por nadie. Ha surgido el rumor de que quieren que yo vaya para allá o que yo trabaje con Rafa, pero eso es mentira todavía. No tengo ningún contrato firmado, ni mucho menos", dijo en entrevista con Radio Caracol de Colombia.

Lo que sí es que precisó que Márquez es el idóneo para tomar las riendas del Tricolor, por los dos años que estuvo como auxiliar de Javier Aguirre en el proceso mundialista que terminó con la eliminación ante Inglaterra.

"¿Quién mejor para que lo asuma que él? Después de estos años trabajando con el Vasco, conoce ya de sobra el proceso; los jugadores que vienen, la base que Javier dejó de jóvenes y yo le auguro un gran éxito con la Selección".

"Quiñones tumbó la puerta de golpe"

Por otra parte, Andrés se refirió a la gran actuación que tuvo Julián Quiñones en la Copa del Mundo, con un total de cuatro goles.

El medio colombiano justo le hizo la pregunta por ser el jugador del Al Qadisiya nacido en ese país, si bien el goleador optó por jugar por México.

"Fue espectacular. Había en México ciertas dudas con los famosos naturalizados; somos un país muy patriota por así decirlo y a veces tenemos nuestras dudas con los nacionalizados y él demostró y tumbó la puerta de golpe, demostrando el amor que tiene por México, el cariño que tiene por México, el por qué decidió jugar con México.

"Como decimos en México, un mexicano nace donde se da la chingada gana y él lo demostró con creces".

Por ahora, Andrés Guardado forma parte del Betis de Sevilla y es entrenador de categorías inferiores en el conjunto verdiblanco.

En España se dice que eventualmente podría subir al cuerpo técnico del primer equipo, por lo que si el Principito tiene el ofrecimiento de la Selección, estará en una clara disyuntiva de volver a México o quedarse en Europa para seguir su carrera como estratega.