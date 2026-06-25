Javier Aguirre ya utilizó a 25 de 26 convocados en el Mundial : "No es un dato menor"

Javier Aguirre ha sabido gestionar muy bien al grupo de futbolistas que llamó para la Copa del Mundo. Tras la fase de grupos en la que México consiguió las tres victorias, algo histórico para el balompié nacional, prácticamente ha utilizado a todos los jugadores.

25 jugadores usados de 26 convocados por Javier Aguirre

En total ha echado mano de un total de 25 seleccionados, toda vez que aunado a los futbolistas que eligió en el debut ante Sudáfrica y luego frente a Corea del Sur, tanto de titulares como cambios, en el juego ante Chequia debutaron de inicio Mateo Chávez como Guillermo Martínez.

Ninguno de los dos tuvo actividad en los encuentros previos, por lo que con la necesidad de rotar a su equipo de cara a los 16avos de final, el Vasco por echar mano de ellos, además de otros cambios.

"Tengo un grupo de jóvenes solidarios, dejaron de lado ese egoísmo que se genera de repente, esa individualidad del futbol, y trabajan para el equipo. No es un dato menor que del equipo hayan jugado 25 de los 26 jugadores. No es un dato menor. No es un dato menor también que todos festejen el gol con entusiasmo, que se puede ver", dijo el entrenador en conferencia de prensa tras la victoria ante Chequia.

La jugada le salió muy bien a Aguirre, sobre todo con Mateo Chávez quien fue el autor del primer gol de México la noche del miércoles ante Chequia.

Aunque lo más importante es que jugadores como Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Erik Lira y Raúl Jiménez tuvieran descanso.

Homenaje a Guillermo Ochoa en el Mundial

El desarrollo del juego ante Chequia dio oportunidad para que el veterano arquero Guillermo Ochoa jugara algunos minutos en su sexta Copa del Mundo, con lo cual además de su merecido homenaje, la entrada de Memo se sumó para que en el Tri ya solo falte de jugar el tercer arquero Carlos Acevedo.

Al respecto, Javier Aguirre precisó que fue el momento ideal para homenajear al arquero, quien ya dijo terminará su carrera tras este Mundial.

"La despedida de Memo, bueno... no sabemos si va a despedir o no, pero fue un buen homenaje para él. En pleno Mundial, seis mundiales, una leyenda, es mexicano. ¿Qué más podemos pedir? Creo que la gente se va contenta hoy a casa", detalló.

Por último, Javier Aguirre se describió dentro de esta Copa del Mundo, su tercera como entrenador de la Selección Mexicana y de cara a los 16avos de final, que jugarán el próximo martes en el Estadio Ciudad de México.