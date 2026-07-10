¿México vs Cabo Verde? Este podría ser el debut de Rafa Márquez como DT

Una de las grandes sorpresas y revelaciones de este Mundial 2026 fue la Selección de Cabo Verde quienes lograron avanzar hasta los dieciseisavos de final (ronda de los 32 mejores).

Esta Selección fue una de las sorpresas pues logró poner en aprieto al empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, siendo finalmente eliminada por Argentina a quien dio batalla y anotó uno de los goles que serán recordados en la historia de los Mundiales.

? ¡El golazo que hizo temblar a Argentina y explotó las redes! Cabo Verde sacó un misil de pura fe, corazón y atrevimiento mundialista. pic.twitter.com/baotbRJIXS — Ovaciones (@ovaciones) July 4, 2026

Pero esta vez podría enfrentar a una Selección con una afición que los apoyó y que con memes y videos editados en redes sociales, le mostraron su cariño: la mexicana.

La tarde de este viernes 10 de julio, David Medrano, analista de Azteca Deportes afirmó que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) analiza organizar un partido amistoso ante Cabo Verde.

¿Cuándo jugará México vs Cabo Verde?

El juego, según el reporte, sería en el Estadio Azteca y con él se daría el inicio forma del proceso de Rafael Márquez como entrenador nacional hasta el Mundial 2030.

También servirá para el nuevo director técnico de la Selección Mexicana, analice los perfiles para completar o hacer modificaciones en la lista de convocados.

En lo que este encuentro se confirma o no, te tendremos toda la información para que te prepares para darle la bienvenida a Rafa Márquez como DT.