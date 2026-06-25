Selección Mexicana recibe premio tras fase de grupos perfecta

Merecido premio para la Selección Mexicana. Tras obtener la tercera victoria en el Mundial y conseguir la histórica fase de grupos perfecta, el Tri tuvo tiempo para desconectarse un rato.

Javier Aguirre otorga tarde libre a jugadores

Javier Aguirre le dio la tarde libre al grupo de jugadores, luego de la contundente victoria del miércoles por la noche ante Chequia por 3-0.

Así que tras el entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, los futbolistas abandonaron las instalaciones para estar unas horas con su familia.

¡México se lleva el Grupo A con puntaje ideal! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

Entrenamiento de recuperación y preparación para eliminación directa

Y es que ha sido mucha la intensidad tanto física como emocional a la que han estado sometidos los jugadores en esta Copa del Mundo.

Por ello, cada vez que se puede y el entrenador lo permite, descansar el cuerpo y la mente es esencial para que estos jugadores recarguen pilas de cara a lo que viene.

Ya se acabaron los partidos solo por puntos en este Mundial, a partir del martes para México inicia el camino en los encuentros a eliminación directa.

Por ello es que se requiere esta al cien por ciento de las capacidades físico-atléticas y emocionales de cada jugador, de cara a lo que serán los 16avos de final en este certamen.

La práctica de este jueves fue más de carácter regenerativo, principalmente para los jugadores que tuvieron más minutos ante Chequia.

En tanto que los que no tuvieron actividad, sí realizaron una práctica con mayor intensidad para estar a tono en el aspecto físico.

La Selección Mexicana entrenará los próximos días en el Centro de Alto Rendimiento, a la espera de conocer a su rival en los 16avos de final, juego que será el martes en el Estadio Ciudad de México.