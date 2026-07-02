La Selección Mexicana recibe bendiciones por todos lados y hasta premios inesperados, como el que le dio un youtuber.

Youtuber SteveWillDolt regala relojes Rolex a la selección mexicana

Se trata del creador de contenido SteveWillDolt, quien luego de ganar una apuesta de dos millones de dólares con la clasificación de México sobre Ecuador, decidió darle un gran obsequio a los futbolistas nacionales.

A través de redes sociales, se dio a conocer un video en el que el youtuber estadounidense obsequió relojes de lujo de la marca Rolex a cada uno de los 26 jugadores que dirige Javier Aguirre.

Reacción y convivencia tras el regalo de relojes de lujo

A los seleccionados les fueron llevados los artefactos en unos maletines especiales y les permitieron elegir el de su gusto.

En los clips de video se puede observar a jugadores como Luis Romo, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, entre otros, preguntar las especificaciones de los relojes y elegir.

A manera de agradecimiento, al youtuber y a su equipo de trabajo, le permitieron convivir con los futbolistas, además de que los jugadores lo lanzaron por los aires, algo ya muy característico de esta Copa del Mundo entre la afición mexicana.

La Selección Mexicana se mantiene en su preparación de cara a los octavos de final ante Inglaterra, partido que se disputará el domingo en el Estadio Azteca en busca de los cuartos de final.