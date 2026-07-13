Tri Sub-20 va por boleto al Mundial y Olímpicos sin Gilberto Mora

La vida sigue para la Selección Mexicana y luego de lo sucedido en la Copa del Mundo del 2026, muy pronto entrará en actividad una de las categorías menores que se juega cosas muy importantes a partir de la próxima semana.

Se dio a conocer la convocatoria del Tri Sub-20 que disputará el campeonato de la categoría de la Concacaf a partir de la próxima semana, certamen que entregará cuatro boletos para la Copa del Mundo del 2027.

Pero sobre todo, un boleto a los Juegos Olímpicos de Londres 2028, el cual es completamente una obligación para el balompié nacional, luego de sorpresivamente quedar fuera de los Juegos Olímpicos de París en 2024, en el que clasificaron Estados Unidos y República Dominicana.

Tri Sub-20 buscará Mundial y J.0. sin Gilberto Mora

Por edad sin ningún tipo de problema la gran figura joven de México, Gilberto Mora, podría ser considerado para este certamen que se disputará tanto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla como en el Estadio Azteca.

Sin embargo, debido a que estuvo dos meses convocado con la Selección Mayor para la Copa del Mundo del 2026.

En ella se ganó la titularidad con base en su gran calidad, ahora no formará parte de este equipo juvenil y se enfocará en el que muy probablemente sea su último semestre en Xolos ya que su carrera la seguirá en Europa.

Eso no quiere decir que _Morita_ no jugaría el próximo año el Mundial 2027 que se disputará en Uzbekistán y Azerbaiyán, si bien ya lo jugó en 2025 en Chile, en el que México llegó hasta los cuartos de final y fue eliminado por Argentina.

En todo caso, su presencia sí que podría estar garantizada para el 2028, cuando esté por cumplir 20 años y si México logra la clasificación para los Olímpicos en Los Ángeles, el apoyo que tendrá el combinado nacional en esa justa sería excepcional por la gran cantidad de paisanos que viven en esas tierras.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval encabezan lista con ocho de Chivas

El entrenador Alex Diego presentó un listado de 21 futbolistas, de los cuales solamente uno se desempeña en el extranjero: el delantero Diego Reyes quien juega cedido del América en el Sub-20 del Flamengo de Brasil.

Los que encabezan esta lista son jugadores como Hugo Camberos y Santiago Sandoval, ambos de las Chivas, quienes son los hombres con mayor experiencia en primera división si bien también está Samir Inda del Rebaño Sagrado, junto con Carlos Hernández, Diego Covarrubias y Yohan Orozco, más los arqueros Cristo Navarrete y Juan Liceaga.

Es decir, un total de ocho futbolistas del Rebaño Sagrado.

Destaca también la presencia del mediocampista méxico-brasileño Henrique Simeone, de 19 años y nacido en Río de Janeiro, quien actualmente se desempeña en Tigres y fue detectado por las visorías de selecciones menores en el extranjero.

¿Cómo se entregan los boletos al Mundial y a LA 2028?

El Campeonato de la Concacaf Sub-20 se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en dos sedes en México: El Estadio Cuauhtémoc de Puebla y el Estadio Azteca en la Ciudad de México, en un certamen que involucra a 12 naciones participantes.

México está ubicado en el Grupo B del certamen junto a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El Grupo A está compuesto por Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, mientras que el Grupo C por Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.

A los cuartos de final clasificarán los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros lugares, para iniciar posteriormente la ronda de los cuartos de final con las ocho selecciones clasificadas.

Los cuatro países que avancen a las semifinales conseguirán su pase a la Copa del Mundo del 2027, ya que Concacaf tiene cuatro boletos asegurados por parte de la FIFA. De tal forma que si el Tri Sub-20 llega a esa ronda, ya tendrá su boleto al torneo del próximo año.

La parte compleja es para los Juegos Olímpicos de Londres 2028. La Selección Mexicana está obligada a como mínimo llegar a la Final para aspirar a ir a la justa olímpica dentro de dos años, ya que solo el Campeón del Sub-20 de la Concacaf irá a ese certamen.

En dado caso de que la Final sea entre México y Estados Unidos, el Tri ya también tendrá su boleto a los Olímpicos, toda vez que Estados Unidos ya está clasificado por ser país anfitrión y si le gana una hipotética Final al Tri, el boleto será otorgado al subcampeón del certamen.

Pero si Estados Unidos pierde en semifinales y México avanza a la Final, el equipo de Alex Diego está obligado a ganarla para asegurar su boleto en los Juegos Olímpicos. No hay de otra.

¿Cuándo debuta el Tri Sub-20?

La Selección Mexicana inicia su participación el viernes 24 de julio ante Antigua y Barbuda a las 17:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Su segundo juego lo disputará ante Costa Rica el lunes 27 de julio a las 20:00 horas también en el Cuauhtémoc y cerrará fase de grupos ante Guatemala el jueves 30 a las 19:00, de igual forma en tierras camoteras.

De avanzar a los cuartos de final, los disputará el martes 4 o miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc y a partir de la semifinales el certamen se trasladará al Estadio Azteca.

Las semifinales se jugarán el viernes 7 de agosto mientras que la Gran Final el domingo 9 de agosto, con horarios aún por anunciarse.

Lista completa de la Selección Mexicana Sub-20