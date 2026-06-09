Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda de Bolduque 2026 a manos de Barbora Krejcikova

Renata Zarazúa simplemente no logra encontrar ese hilo conductor que conecte un buen partido con el siguiente.

La tenista mexicana ha caído en la primera ronda del torneo WTA 250 de Bolduque, Países Bajos, ante Barbora Krejcikova en sets corridos por parciales de 6-1 y 6-2. Y aunque la gira de césped recién empieza, ya le muestra un reto or demás exigente a la capitalina.

No era un debut cualquiera. Rena, actualmente la mejor raqueta de México en el circuito femenino, llegaba a Hertogenbosch con varias derrotas consecutivas a cuestas y la necesidad urgente de recuperar confianza antes de Wimbledon.

Fotos: @renazarazua



Enfrente tenía a Krejcikova, ex número dos del mundo, campeona de dos Grand Slams en individuales y vencedora de Wimbledon 2024.

La checa, eliminada de forma inesperada en la primera ronda de Roland Garros 2026, buscaba recomponerse sobre una superficie que domina. El choque era desigual sobre el papel, y el partido lo confirmó.

Krejcikova impuso su jerarquía desde los primeros juegos. Se sintió cómoda sobre el césped, jugó agresivo y no dio respiro. Un quiebre temprano le puso rápido un 3-0 en el marcador.

Zarazúa apenas pudo descontar en el cuarto juego, pero la checa mantuvo el control absoluto, cediendo un solo punto con su servicio. En 25 minutos, la primera manga se cerró con un contundente 6-1.

La segunda manga, mostró una versión más competitiva de la mexicana, decidida a discutir cada pelota. Sin embargo, Krejcikova volvió a golpear primero, logró una ruptura temprana y se puso 2-0. Renata reaccionó con carácter, recuperó el quiebre en el cuarto juego y vivió su mejor momento del partido. Pero la reacción duró poco.

La checa recuperó el control, impuso el peso de su tenis y, con dos quiebres consecutivos en el tramo final, sentenció el 6-2. De esta forma, Zarazúa sigue en busca de esa continuidad que se le resiste. La hierba, por ahora, no le ofrece respuestas fáciles.

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