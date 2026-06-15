Renata Zarazúa vuelve a la senda de la victoria al vencer a Maria Timofeeva en el Abierto de Berlín

La tierra batida europea le había puesto una cara hostil a Renata Zarazúa en los últimos meses. Cuatro torneos consecutivos, cuatro despedidas en primera ronda. La mexicana llegó a Berlín con la necesidad de encontrarse a sí misma, de recordar que hace apenas un año y medio era una tenista capaz de meterse en el Top 50 y de dar campanadas como aquella victoria sobre Madison Keys en el US Open de 2025. Y por fin ha roto el maleficio.

Su víctima fue Maria Timofeeva, la rusa que poco pudo hacer ante la solidez de la mexicana. El marcador final de 7-5 y 6-2, refleja un partido que Rena manejó con oficio, especialmente en el segundo set.

Timofeeva sacó dos aces, pero también regaló cuatro dobles faltas, un lastre demasiado pesado en un deporte donde los errores no forzados pueden ser la diferencia.

Zarazúa, en cambio, se agarró a su primer servicio con un 78% de efectividad, una estadística que le permitió jugar sin sobresaltos y construir puntos con tranquilidad.

La diferencia, sin embargo, estuvo en las pelotas de break. Zarazúa generó ocho oportunidades y concretó cinco. Timofeeva, apenas cuatro opciones y solo dos convertidas. En los partidos cerrados, esos números suelen inclinar la balanza.



Su víctima fue Maria Timofeeva. Foto: Instagram @timofeevamariaa

Racha negativa y próximos objetivos

Y aunque el primer set fue más disputado de lo que el marcador final sugiere, la capitalina supo mantener la calma en los momentos clave para llevarse la manga por 7-5 y luego sentenciar con un contundente 6-2.

La racha que Zarazúa cortó en Berlín no era menor. Venía de caer en primera ronda en 's-Hertogenbosch ante Barbora Krejčíková con un durísimo 0-6, 2-6. Antes, en Roland Garros, Diana Shnaider le había endosado otro 0-6, aunque el segundo set fue 2-6.

En Estrasburgo, McCartney Kessler también la eliminó en la apertura. Y en Roma, antes de todo esto, Federica Urgesi le había ganado en tres sets. Un ciclo de cuatro torneos sin una sola alegría, algo que para una jugadora de su calidad resultaba difícil de digerir.

Pero el tenis tiene esa virtud de ofrecer revanchas cada semana. Berlín no es un Grand Slam ni un WTA 1000, pero es un escenario ideal para recuperar confianza. Zarazúa ahora espera rival en la segunda ronda de la clasificación, un paso más cerca del cuadro principal. Su objetivo sigue siendo el mismo, y volver a sentirse competitiva, recuperar el nivel que la llevó a lo más alto del circuito femenino.