Sinner fulmina a Djokovic y va a la final de Wimbledon ante Zverev

Jannik Sinner ha vuelto. Tras un año marcado por altibajos que sembraron dudas sobre su estado físico y su consistencia, el italiano número uno del mundo está de regreso. El transalpino había deslumbrado al circuito con una racha de cinco finales consecutivas de Grand Slam, pero la armadura del transalpino pareció mostrar algunas fisuras este año tras una caída en las semifinales del Australian Open y un prematuro adiós en la segunda ronda de Roland Garros. Hasta que que en el pasto sagrado de Wimbledon se reencontró consigo mismo y doblegó a un viejo enemigo como Novak Djokovic.

El itálico de 24 años de edad, doblegó al serbio en sets corridos con un marcador de 6-4, 6-4 y 6-4 De esta manera, Sinner arrolló al siete veces campeón en la Catedral del tenis, para demostrar así que su colapso en la arcilla parisina fue solo un espejismo y que su reinado en la hierba londinense está lejos de terminar, pues ha sellado su boleto a la gran final ante Alexander Zverev.

Desde el primer intercambio, Jannik impuso su ley. Su potencia desde la línea de fondo, su saque implacable y su capacidad para dictar el ritmo del partido dejaron a Nole sin respuestas. El serbio de 39 años, que había vencido a Sinner en un épico duelo a cinco sets en las semifinales del Australian Open, esta vez no pudo hacer frente a la agresividad y la precisión del vigente campeón.

Detalles de la final masculina y femenina en Wimbledon

Sinner conectó 15 aces, firmó 40 tiros ganadores y solo enfrentó un punto de quiebre en todo el partido. Fue una actuación magistral que extendió su racha de victorias consecutivas en Wimbledon a 13, consolidando así un récord en el torneo de 26 triunfos y apenas cuatro derrotas.

Este logro no solo reafirma su dominio en el césped, sino que lo coloca en un selecto grupo de leyendas. Sinner se ha convertido en el primer italiano en alcanzar múltiples finales individuales en Wimbledon y es el decimoctavo jugador en la Era Abierta en encadenar dos finales consecutivas en el torneo.

Además, se ha ido así al propio Djokovic y Carlos Alcaraz como los únicos tenistas en activo en lograr esta hazaña.

Ahora, el número uno del mundo se enfrenta a Zverev en la final, con la oportunidad de inscribir su nombre junto a los grandes inmortales del deporte blanco. Si logra revalidar el título, será el décimo hombre en la Era Abierta en lograrlo, uniéndose a figuras como Rod Laver, Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer y Novak Djokovic.

La final masculina promete ser un duelo de titanes. Zverev, segundo cabeza de serie y reciente campeón de Roland Garros, llega con la moral alta tras eliminar al británico Arthur Fery en sets corridos. El alemán buscará su segundo título de Grand Slam, pero Sinner, que lidera el enfrentamiento directo por 10-4, parece tener todas las herramientas para alzar el trofeo.

Por su parte, la final femenina será un asunto checo, con Karolina Muchova y Linda Noskova disputando el cetro. Mientras el mundo del tenis espera con expectación el desenlace, una certeza flota en el aire de Wimbledon: cuando Jannik Sinner pisa el césped londinense, su raqueta no solo golpea pelotas, sino que dicta sentencias históricas.