Álvaro Núñez mantiene el interés de San Fermín con un encierro de ritmo intenso

PAMPLONA.- El cuarto encierro de San Fermín 2026 dejó una carrera de alta intensidad con los toros de Álvaro Núñez, que recorrieron el trazado pamplonés en 2 minutos y 32 segundos. La divisa volvió a demostrar la movilidad y el fondo de sus ejemplares, ofreciendo un recorrido exigente para los corredores y manteniendo la emoción desde el disparo del cohete hasta la entrada en los corrales de la Plaza de Toros.

Desde Santo Domingo, la manada imprimió un ritmo constante que permitió a numerosos mozos buscar huecos para protagonizar carreras de mérito.

A diferencia de otros encierros marcados por roturas o bruscos cambios de dirección, los astados avanzaron con decisión durante buena parte del recorrido, obligando a medir cada movimiento en calles donde apenas existe margen para el error.

Los momentos de mayor tensión llegaron en la segunda mitad del trayecto. La velocidad de los toros y la acumulación de corredores provocaron varias caídas, especialmente en los puntos donde el recorrido se estrecha y las opciones de escape disminuyen.

Foto: Manolo Briones.



En esos metros finales, uno de los ejemplares quedó ligeramente descolgado del grupo, incrementando la incertidumbre hasta que finalmente completó el recorrido sin mayores consecuencias.

La presencia de Álvaro Núñez vuelve a confirmar el sitio que la ganadería comienza a ocupar dentro de la Feria del Toro.

Sus ejemplares ofrecieron un comportamiento que combinó movilidad, codicia y transmisión, ingredientes que hicieron del cuarto encierro una carrera vibrante para quienes la vivieron desde el adoquín y para los miles de aficionados que siguieron el recorrido desde las barreras y las retransmisiones televisivas.

El balance sanitario provisional dejó nueve solicitudes de asistencia médica, con cuatro personas trasladadas al Hospital Universitario de Navarra para una valoración más detallada. Afortunadamente, en este primer informe no se notificaron heridos por asta de toro, un dato que contrasta con la espectacularidad de algunos momentos vividos durante la carrera.

Con el encierro ya en la historia de esta edición de San Fermín, la atención se centra ahora en el ruedo pamplonés. Los toros de Álvaro Núñez serán lidiados esta tarde por Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado, en una de las combinaciones de mayor atractivo del ciclo.

Foto: Manolo Briones.



La expectación es máxima ante una corrida que reúne a tres conceptos distintos del toreo y que puede convertirse en uno de los capítulos más destacados de la feria.

Tras cuatro jornadas de encierros, San Fermín continúa ofreciendo recorridos de perfiles muy diferentes, confirmando que cada mañana supone un desafío nuevo para corredores y ganaderías.

La cita de Álvaro Núñez dejó un nuevo episodio de emoción, velocidad y exigencia, manteniendo intacta la esencia de una tradición que convierte a Pamplona, cada mes de julio, en el epicentro de la afición taurina mundial.