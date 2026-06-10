Caparica: empezar de cero

Salamanca, España.- Hay visitas al campo que permiten conocer una ganadería. Otras permiten entender una historia . La de Caparica pertenece a la segunda categoría. Al llegar a la finca, lo primero que aparece es la dimensión del espacio .

Hectáreas y hectáreas de campo abierto, encinas dispersas sobre el horizonte y una sensación permanente de amplitud que sólo existe en las grandes dehesas salmantinas. Pero más allá del paisaje, lo verdaderamente importante estaba en los detalles.

Fotos: Manolo Briones



En los caminos recién trazados. En las instalaciones que continúan creciendo. En los cercados que delimitan los distintos potreros. Y, sobre todo, en los animales que ya llevan el hierro de Caparica.

Porque hay un momento en el que los proyectos dejan de existir únicamente en las conversaciones y comienzan a adquirir forma propia. Ese momento llega cuando aparecen los primeros resultados. Cuando el esfuerzo deja de ser una promesa para convertirse en una realidad visible. Eso es precisamente lo que ocurre hoy en Salamanca.

Fotos: Manolo Briones



Durante años, Caparica fue una idea acompañada de ilusión, planes y objetivos. Una apuesta mexicana construida paso a paso, con la intención de levantar una ganadería en una de las regiones más emblemáticas del campo bravo. Hoy esa idea ya tiene tierra. Ya tiene ganado. Y ya tiene una primera generación nacida bajo su nombre.

Ver vacas herradas con el hierro de Caparica produce una sensación difícil de describir para quien no conoce el significado que encierra un proyecto ganadero.

Fotos: Manolo Briones



Detrás de cada animal hay decisiones, inversiones, paciencia y años de espera. No existen resultados inmediatos en el campo bravo. Todo se construye lentamente, respetando los tiempos que exige la naturaleza.

Por eso el nacimiento de los primeros becerros representa mucho más que una noticia ganadera. Representa una confirmación. La confirmación de que aquello que un día fue una aspiración ha comenzado a encontrar sustancia.

Fotos: Manolo Briones



Mientras recorríamos la finca, los becerros permanecían cerca de sus madres, moviéndose con esa mezcla de curiosidad e inseguridad propia de los primeros meses de vida. La escena podría parecer cotidiana en cualquier explotación ganadera, pero adquiere una dimensión distinta cuando se entiende el contexto.

Porque Salamanca no es cualquier lugar. Hay algo que se percibe enseguida al recorrer esta tierra: aquí el toro no es una excepción, es parte del paisaje.

Fotos: Manolo Briones



Las cercas, las encinas, los caminos y las fincas hablan de generaciones dedicadas a la crianza brava. En este rincón de España, el toro forma parte de la memoria colectiva y de una forma de entender la vida rural que ha sobrevivido al paso del tiempo.

Aquí nacieron y crecieron algunas de las ganaderías más influyentes de la historia taurina. Aquí el campo bravo forma parte de la identidad misma del territorio. Por eso la dimensión de Caparica se entiende mejor cuando se observa desde esa perspectiva.

Fotos: Manolo Briones



No se trata únicamente de establecer ganado en una finca. Se trata de abrir espacio para un hierro nuevo en una de las tierras con mayor tradición taurina del mundo. Y precisamente ahí radica la magnitud de la apuesta.

Porque comenzar una ganadería desde cero siempre exige paciencia, pero hacerlo en Salamanca supone asumir una responsabilidad adicional. Significa incorporarse a un territorio donde la historia está presente en cada rincón y donde el tiempo termina siendo el único juez capaz de valorar un proyecto.

Fotos: Manolo Briones



Caparica ha decidido recorrer ese camino. Lo hace con ganado de sangre española, criado en una tierra donde el toro bravo alcanza algunas de sus expresiones más reconocidas. Lo hace con la voluntad de construir una ganadería desde sus cimientos. Y lo hace con la ambición legítima de que algún día los toros nacidos en estos campos puedan ser lidiados en plazas españolas.

Ese objetivo todavía pertenece al futuro. Pero todo futuro necesita un punto de partida. Y ese punto de partida ya existe. Está en las vacas que pastan bajo las encinas. Está en los becerros nacidos en la finca. Está en las instalaciones que continúan desarrollándose. Está en el trabajo diario que rara vez se ve desde fuera, pero que constituye la verdadera esencia de cualquier empresa ganadera.

Fotos: Manolo Briones



Al final de la visita, mientras la tarde comenzaba a caer sobre la dehesa salmantina, el campo recuperaba poco a poco su silencio habitual. Los becerros seguían moviéndose entre las vacas y las encinas proyectaban sombras cada vez más largas sobre los pastizales. Quizá ahí estaba la mejor explicación de todo.

Hace algunos años, Caparica era una conversación. Un proyecto compartido entre quienes imaginaban la posibilidad de construir una ganadería en la tierra donde el toro bravo alcanza algunas de sus expresiones más emblemáticas. Hoy tiene campo, ganado y una primera generación nacida en Salamanca. Y en el mundo del toro, pocas cosas hablan con más claridad que eso.

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