Caparica: la vida que el toro sostiene

Todavía no amanece por completo cuando el movimiento comienza en Caparica. Los caballos esperan ensillados, las puertas de los corrales se abren una a una y los caporales ocupan su lugar. La jornada no tiene público ni aplausos.

Hoy corresponde desparasitar el hato, una labor rutinaria dentro del calendario sanitario de la ganadería, pero indispensable para preservar la salud de los animales.

Los animales avanzan por las mangas con la fuerza que los caracteriza. Cada movimiento está calculado. Quienes participan conocen el comportamiento del ganado y saben que el trabajo exige paciencia, coordinación y respeto. La experiencia pesa tanto como la fuerza.

Escenas como ésta se repiten año tras año en las ganaderías de lidia mexicanas. Sin embargo, pocas veces forman parte de la conversación cuando se habla del toro bravo.

La ganadería de lidia es una actividad que trasciende la crianza de un animal. Es una estructura productiva que mantiene empleos permanentes en el medio rural y que involucra a caporales, vaqueros, veterinarios, herradores, transportistas, operadores de maquinaria, proveedores de alimento y decenas de oficios más.

Detrás de cada toro existe una red humana cuyo trabajo comienza mucho antes de que un ejemplar salga rumbo a una plaza.

En Caparica, esa realidad se vive todos los días. El cuidado del ganado no admite pausas.

Los programas sanitarios, el manejo de los potreros, la alimentación, la revisión de cercas y bebederos, así como el seguimiento constante de cada lote, forman parte de una rutina que ocupa los doce meses del año. Más allá de la dimensión productiva, también existe una historia humana.

Muchas de las personas que hoy trabajan en la ganadería crecieron viendo a sus padres desempeñar el mismo oficio. Aprendieron desde niños a montar, a mover el ganado y a entender el comportamiento del toro bravo.

En el campo, la experiencia no se transmite en un aula; se adquiere acompañando a quienes llevan décadas dedicando su vida a esta actividad.

En tiempos donde el debate sobre la tauromaquia suele concentrarse únicamente en la plaza, pocas veces se observa el impacto que tiene el toro bravo en las comunidades rurales. Para cientos de familias mexicanas, la ganadería representa estabilidad, conocimiento especializado y una fuente de ingresos construida durante generaciones.

Por eso, una jornada de desparasitación va mucho más allá de un procedimiento veterinario. Refleja el compromiso cotidiano con la sanidad del ganado y pone de manifiesto la organización necesaria para mantener en funcionamiento una empresa agropecuaria cuya actividad depende, todos los días, del trabajo de su gente.

Al finalizar la jornada, los corrales vuelven al silencio. Los caballos regresan y los trabajadores continúan con las tareas del día siguiente. El campo no se detiene. Tampoco el esfuerzo de quienes han encontrado en el toro bravo una forma de ganarse la vida y de construir el futuro de sus familias.