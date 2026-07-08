Diosleguarde firma la faena de la tarde y Galván deja una grata impresión en Pamplona

Pamplona, Navarra. La corrida de Cebada Gago volvió a responder a la exigencia de la Feria del Toro con un encierro de imponente presentación, pitones astifinos y armónicas hechuras.

Sin un ejemplar de triunfo grande, pero con opciones para el lucimiento en términos generales, el hierro gaditano permitió que Manuel Diosleguarde cuajara la labor más importante de la tarde para cortar una oreja de peso, mientras que David Galván confirmó su buen momento con una vuelta al ruedo y un apéndice. Román mostró disposición durante toda la corrida, aunque no logró redondear ninguna de sus actuaciones.

La tarde comenzó con "Manijero", un toro noble y de buena clase para David Galván. Manejable, aunque falto de poder, permitió al gaditano construir una faena de elegante concepto, marcada por el temple y el buen gusto.

Fotos: Manolo Briones



Galván entendió desde el inicio que el toro pedía suavidad y lo condujo siempre a media altura, dibujando muletazos de excelente trazo. La estocada resultó efectiva, pero el astado tardó en doblar, enfriando una petición de oreja que quedó reducida a una vuelta al ruedo tras sonar un aviso.

El segundo, "Branador", acusó el excesivo castigo recibido en el caballo, lo que provocó una sonora bronca del público.

Román encontró después una embestida más aprovechable de lo esperado, siempre que adelantaba la muleta y buscaba el pitón contrario. Sin embargo, el valenciano no terminó de encontrar el sitio que exigía el cebadista y la faena perdió continuidad. El acero volvió a privarlo de cualquier opción de premio.

Fotos: Manolo Briones



Con "Cepillito", un toro de imponente seriedad y magníficas hechuras, parecía abrirse una puerta importante para Manuel Diosleguarde. El de Cebada Gago apuntó una embestida de gran calidad, pero una evidente lesión en los cuartos traseros fue apagando sus posibilidades.

El salmantino supo entender las limitaciones del animal, cuidándolo durante toda la faena y alargando los muletazos con buen pulso y firmeza. Su disposición quedó reflejada en un cierre metido entre los pitones, aunque la espada dejó todo en silencio.

David Galván volvió a dejar patente su buen momento frente a "Filósofo", un toro de gran presencia que también llegó condicionado físicamente a la muleta.

Fotos: Manolo Briones



Pese a ello, el diestro encontró una faena de mucho contenido, especialmente por el pitón izquierdo, donde ligó una notable serie de naturales de excelente trazo. Supo alternar el toreo fundamental con recursos que mantuvieron viva la atención de los tendidos y remató su actuación con una gran estocada que terminó por asegurar una oreja de indiscutible mérito.

Fotos: Manolo Briones



Román recibió al quinto, "Pintado", con dos largas cambiadas de rodillas antes de firmar un vibrante saludo capotero. El toro tuvo movilidad, aunque siempre más por su condición que por verdadera clase, desarrollando embestidas descompuestas que exigían mucho mando.

El valenciano consiguió los momentos más lucidos sobre la mano derecha y terminó buscando la conexión con las peñas en los tendidos de sol, pero los reiterados fallos con la espada volvieron a dejar su actuación sin recompensa.

Fotos: Manolo Briones



La tarde alcanzó su momento culminante con "Palillero". Manuel Diosleguarde brindó la faena a Enrique Ponce y, desde los primeros compases, entendió las condiciones de un toro que exigía paciencia y gobierno.

Sin sobrarle fuerzas, el cebadista escondía un fondo que el salmantino fue descubriendo a base de llevar siempre muy templada la embestida.

Muy asentado durante toda la labor, bajó la mano y construyó una faena de enorme seriedad, destacando una sobresaliente tanda al natural que dejó los pasajes de mayor profundidad de la feria hasta el momento.

La estocada, aunque desprendida, fue suficiente para que el palco concediera una oreja de mucho peso, premio a la actuación más sólida e importante de la tarde.

Fotos: Manolo Briones



FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Pamplona, Navarra. Cuarto festejo de la Feria del Toro 2026. Lleno. Se lidiaron toros de Cebada Gago, muy bien presentados, con movilidad y opciones en líneas generales. David Galván: vuelta al ruedo tras aviso y oreja. Román: silencio y silencio. Manuel Diosleguarde: silencio y oreja.