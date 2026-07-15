Luis Pasero, López Peregrino y Mario Vilau, ante las nocturnas de "Cénate Las Ventas"

Luis Pasero, López Peregrino, que hará su presentación en Madrid, y Mario Vilau son los tres novilleros protagonistas de la cuarta clasificatoria del certamen de nocturnas "Cénate Las Ventas", el gran plan de los jueves de julio que une toros y gastronomía. Para la ocasión se anuncian novillos de Sagrario Moreno a las 21 horas.

Luis Pasero vuelve a Las Ventas en el que será su segundo paseíllo en esta plaza tras su presentación el 7 de mayo de 2023. Una tarde en la que lidió novillos de Casa de Los Toreros y Montealto y obtuvo un resultado de vuelta al ruedo y ovación.

El jerezano López Peregrino se presentará con los del castoreño ante la afición venteña desde que debutara con picadores en Ubrique en abril de 2023. Llega a esta cita tras cortar un importante trofeo en la Maestranza de Sevilla el pasado 31 de mayo a un novillo de Guadaira.

Si el cartel ilusiona también es por el regreso del novillero catalán Mario Vilau, que hará el paseíllo tras su encerrona del pasado fin de semana en Céret.

Se presentó en esta plaza en la pasada Feria de San Isidro, tarde en la que dejó muy buenas sensaciones e impactó en la afición.

Cortó una oreja al primero de Fuente Ymbro y muy firme estuvo también en el quinto, en el que sufrió una cornada de 15 cm en el muslo izquierdo.

Terminó la temporada 2025, primera completa con los del castoreño, con un total de 15 compromisos y un balance de 35 orejas y 1 rabo.