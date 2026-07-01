Presencia mexicana en "Cénate Las Ventas"

Cristian González y Juan Alberto Torrijos regresan a Las Ventas tras exitosas actuaciones previas, mientras Jairo López hará su presentación en Madrid en este certamen nocturno.
FOTOS: MANOLO BRIONES
Cristian González y Juan Alberto Torrijos regresan a Las Ventas tras exitosas actuaciones previas, mientras Jairo López hará su presentación en Madrid en este certamen nocturno.
Por: Natalia Pescador
Cristian González, Juan Alberto Torrijos y Jairo López, que hará su presentación en Madrid, son los tres novilleros protagonistas de la segunda novillada del certamen de nocturnas ´Cénate Las Ventas´, el planazo del verano que une toros y gastronomía los jueves de julio. Para esta cita se anuncian novillos de López Gibaja a las 21 horas.
Cristian González vuelve a Las Ventas tras su presentación como novillero con picadores el pasado 3 de mayo, una cita en la que dio una vuelta al ruedo tras lidiar novillos de Couto de Fornilhos.
FOTOS: MANOLO BRIONES
En la presente temporada ya ha sumado tres festejos, con un total de 6 orejas y un rabo. El pasado año trenzó el paseíllo en 23 festejos, cortando 34 orejas y 2 rabos.
Juan Alberto Torrijos regresa a Madrid tras su tarde del pasado 3 de mayo, compromiso que también compartió con Cristian González, obteniendo el mismo resultado de vuelta al ruedo con novillos de Couto de Fornilhos.
FOTOS: MANOLO BRIONES
Torrijos ya sabe lo que es hacer el paseíllo en las nocturnas, pues se presentó el pasado año en este mismo certamen saludando dos ovaciones la noche del 10 de julio con novillos de Los Chospes.
Este año ya ha sumado cinco paseíllos en las plazas de Valencia, Ondara, Las Matas y Colmenar de Oreja, cortando un total de 8 orejas.
FOTOS: MANOLO BRIONES
El mexicano Jairo López asumirá mañana jueves su primera cita en esta plaza con los del castoreño. En lo que va de temporada ha trenzado el paseíllo en Collado Villalba, abriendo la puerta grande tras cortar tres orejas a novillos de Victoriano del Río.
Debutó con picadores el pasado año en Navas del Rey, dentro del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid.
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