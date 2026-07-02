Destaca la entrega del debutante Jairo López en la segunda novillada nocturna

MADRID.- La segunda nocturna del certamen ´Cénate Las Ventas´ ha estado marcada por el fuerte viento y la disposición de Cristian Gónzalez, Juan Alberto Torrijos y Jairo López, aunque no terminaron de redondear sus labores, en una noche mala de espadas, y fueron silenciados en sus labores. Se lidiaron novillos de López Gibaja.

Arriesgado fue el recibo de Jairo López en la puerta de toriles y en la larga cambiada en el tercio al sexto de la noche. Muy entregado estuvo de muleta.





Consiguió lo mejor con la diestra, sobre todo en los compases finales, con un toreo muy encajado. Una faena de mérito, que finalizó en cercanías. La estocada fue al segundo intento.

En el tercero, también consiguió lo mejor por el pitón derecho, en una faena que no terminó de conectar.

Torrijos dejó buenos naturales sueltos al segundo, un novillo que fue pronto a menos. El quinto no le ayudó al triunfo.

Cristian González consiguió buenos momentos por ambos pitones con el primero, aunque tuvo poco eco en el tendido. El cuarto no ayudó en la muleta.