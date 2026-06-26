El diestro hidrocálido José Miguel Arellano corta dos orejas en Chiuruco

CHIURUCO (Huallanca, Perú).– El matador mexicano José Miguel Arellano fue el triunfador de la tarde al cortar dos orejas durante la corrida celebrada en el aniversario de la Comunidad Campesina de Chiuruco y el Día del Campesino.

Ante un lote de escasas opciones, Arellano hizo gala de su oficio, valor y capacidad lidiadora, logrando extraer muletazos de gran mérito y conectar con el público. Su entrega y una certera espada le valieron el reconocimiento de la afición y la concesión de la oreja de cada uno de sus astados.

Óscar Huaytan: Oreja y palmas .

. José Miguel Arellano : Oreja y oreja .

: . El novillero Billy Cárdenas: silencio en su lote.

Al final Arellano salió en hombros.