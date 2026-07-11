El mexicano Isaac Fonseca conquista Pamplona

PAMPLONA.- Isaac Fonseca conquistó Pamplona en el último toro de una tarde áspera, dura y de escasas concesiones. El mexicano encontró en "Secretario" la embestida de mejor condición de una exigente corrida de José Escolar y cortó la única oreja del festejo, después de firmar al natural los pasajes de mayor contenido de la jornada.

Hasta entonces, la tarde había transitado por los caminos de la dificultad. La corrida de Escolar planteó problemas distintos, con toros de escaso celo, embestidas sin entrega y un peligro que en muchos momentos no fue evidente para los tendidos. Una prueba de piernas, colocación y capacidad para una terna que nunca tuvo sencillo estar delante.

"Secretario" cambió el rumbo en el sexto. Más fino y con cuello, humilló desde el capote de Fonseca y mostró una condición distinta. El mexicano comenzó de rodillas en el centro del ruedo y se cambió al toro por la espalda en un inicio de impacto.

Después llegó el toreo fundamental y, con él, lo mejor de la tarde.

El toro tuvo gran nota por el pitón izquierdo, pero exigió precisión en las distancias y suavidad en los embroques. Fonseca encontró el terreno paralelo a tablas y tiró de la embestida en series al natural de buen tono.

Hubo también alardes de cara al público, pero el fondo de la faena estuvo en la mano izquierda. Una estocada desprendida pero efectiva abrió la puerta del triunfo. Oreja.

Foto: Manolo Briones.



Antes, el mexicano había sorteado a "Campanero", un toro muy serio que fue ovacionado de salida.

El fuerte castigo en varas terminó por apagar la humillación inicial y llegó a la muleta justo de raza y celo. Fonseca encontró algunos naturales estimables, pero la emoción fue escasa y el fallo con los aceros alargó el final.

La otra actuación de peso llevó la firma de Juan de Castilla. El colombiano volvió a demostrar la dimensión de un torero dispuesto a no dejar pasar una sola oportunidad.

"Chismoso" tuvo un peligro sordo, sin celo y quedándose cada vez más corto. Cuando De Castilla le puso la muleta de verdad, el toro lo prendió a la altura de la rodilla y le rompió la taleguilla.

Visiblemente dolorido, volvió a la cara. Pamplona entendió entonces su entrega. Continuó por molinetes y cerró por manoletinas en una demostración de valor que terminó por volcar a los tendidos. Tras matar al segundo intento, se marchó a la enfermería entre una fuerte ovación.

Foto: Manolo Briones.



Con su primero, "Cantito", había realizado otro importante esfuerzo. El toro midió, gazapeó y nunca terminó de entregarse.

Todavía en proceso de recuperación del percance sufrido en enero, Juan de Castilla tuvo que perder y ganar pasos constantemente para buscar el pitón contrario. Fue una faena de enorme desgaste físico, sin eco por la condición desrazada del astado.

Antonio Ferrera se encontró con dos toros de enorme exigencia. "Carpintero", el primero, fue manso, marcó su querencia a tablas y terminó esperando con la cara arriba. El extremeño estuvo por encima de una condición imposible, aunque un largo atasco con los aceros provocó las protestas de parte del público.

Mayor contenido tuvo su labor frente a "Tomillero", uno de los toros de mayor trapío de la feria. Ferrera construyó una faena de fondo ante una embestida importante, pero que no permitió la ligazón.

En la distancia corta y buscando siempre el pitón contrario, dejó varias series al natural de mérito. La faena fue a más, aunque los tendidos tardaron en reconocer su dimensión. De nuevo, el acero borró cualquier posibilidad de premio.

Foto: Manolo Briones.



La tarde parecía condenada a marcharse sin trofeos. Entonces salió "Secretario". Y Fonseca, con la mano izquierda, encontró la puerta por la que conquistó Pamplona.

FICHA DEL FESTEJO | Plaza de toros de Pamplona, Navarra. Séptimo festejo de la Feria de San Fermín 2026. Lleno. Toros de José Escolar, de exigente y complicado juego en conjunto. Antonio Ferrera: silencio tras aviso y silencio tras aviso. Juan de Castilla: silencio y ovación. Isaac Fonseca: silencio tras aviso y oreja.