El tricentenario de Cedral tendrá su cita taurina el 14 de agosto

CEDRAL, S.L.P.— La tauromaquia ocupará un lugar central en las celebraciones por los 300 años de la fundación de Cedral. Este fin de semana fue presentada oficialmente la tradicional corrida de la Feria de Cedral 2026 (FERECE), que se celebrará el próximo 14 de agosto a las 17 horas en la histórica plaza Frascuelo, dentro de los festejos del municipio conocido como el Corazón del Altiplano.

La presentación fue encabezada por la presidenta municipal, Cinthia Verónica Segovia Colunga, quien ha mantenido un respaldo decidido a la realización de la corrida como parte del patrimonio cultural y de las tradiciones de Cedral.

La acompañaron Manuel Azcona Segovia, director general de Cantauro, empresa organizadora del festejo; la secretaria de Turismo del Estado de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría; el matador de toros Leo Valadez y Paco Olvera, apoderado del español Antonio Ferrera, quien asistió en representación del diestro extremeño.

Durante el acto se destacó el significado especial que tendrá esta edición de la corrida al celebrarse en el marco del tricentenario de Cedral, una conmemoración en la que la fiesta brava ocupa un sitio relevante dentro del programa de actividades de la feria.

El cartel reunirá al español Antonio Ferrera, quien hará su presentación en la plaza Frascuelo; al aguascalentense Leo Valadez, triunfador del festejo del año pasado y que buscará refrendar aquella actuación; y al capitalino Bruno Aloi, quien se presentará por primera vez en este coso como matador de toros, después de confirmar recientemente su alternativa en Madrid.

Los tres espadas lidiarán un encierro de La Estancia, en una corrida que marcará el debut de Ferrera en una de las plazas con mayor tradición del país.

Cedral.

Foto: NTR Toros

El extremeño llegará a México después de una destacada campaña europea, en la que volvió a dejar constancia de su vigencia con una actuación de relieve durante la pasada Feria de San Isidro, en Las Ventas.

Por su parte, Valadez regresará a un escenario donde dejó una grata impresión entre la afición, mientras que Aloi afrontará una nueva oportunidad para consolidar el prometedor momento que vive tras iniciar su etapa como matador.

Como es costumbre, la actividad taurina comenzará desde el mediodía con la celebración de la tradicional Cedralada, programada para las 12 horas, antes de que, a las 17 horas, la plaza Frascuelo abra sus puertas para una de las corridas más significativas del verano taurino mexicano.