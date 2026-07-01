Calita vuelve a los ruedos

Después de casi dos meses alejado de los ruedos, Ernesto Javier "Calita" volverá este domingo a la actividad taurina en la corrida que marcará el regreso de los toros a Tijuana.

El matador mexiquense retoma así una temporada que había decidido interrumpir tras su actuación en la plaza de Las Ventas, en Madrid, con el objetivo de recuperarse físicamente y hacer una pausa después de varios años de intensa actividad.

La decisión, explica el propio torero, obedeció tanto a la necesidad de sanar las lesiones que arrastraba desde el percance sufrido durante la pasada Feria de San Marcos, en Aguascalientes, como a la intención de dedicar tiempo a sí mismo tras una etapa de máxima exigencia profesional.

"Mi intención era incluso parar algún tiempo más porque necesitaba dedicarme a mi persona. Han sido varios años de intensa disciplina y vocación, además de que debía recuperarme de las lesiones del percance sufrido en Aguascalientes. Pero bien dice el maestro José Tomás: 'Vivir sin torear no es vivir'", afirmó.

FOTOS: MANOLO BRIONES



Aunque durante ese periodo existieron propuestas para volver antes a los ruedos, Calita prefirió respetar los tiempos de recuperación. Sin embargo, una jornada en el campo bravo terminó por confirmar que era momento de regresar.

"A las pocas semanas, ya sintiéndome físicamente al cien por ciento, fui a torear un toro de José Gómez. Aquella experiencia me devolvió muy buenas sensaciones y volvió a despertar la ilusión de vestirme de luces", señaló.

Su reaparición en Tijuana abrirá una segunda parte de temporada que combinará compromisos en México con una amplia campaña en Perú, uno de los países donde la actividad taurina mantiene mayor dinamismo durante estos meses.

El espada mexiquense ya suma fechas en Huaccepampa, Pauza —donde compartirá cartel con el español Antonio Ferrera—, Ollachea, donde actuará mano a mano con Manuel Jesús Cid Salas, además de presentaciones en Matara, Huamachuco, Santa Cruz de Cajamarca, Huari y Ñuñoa. A ello se suma su contratación para el próximo 28 de agosto en la Feria Nacional Potosina.

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Para Calita, el crecimiento de las ferias peruanas responde en buena medida al impulso que ha generado Andrés Roca Rey, así como al trabajo de los organizadores y comunidades que mantienen viva la tauromaquia en las provincias del país andino.

Sin perder de vista esa campaña internacional, el torero reiteró su deseo de volver a las plazas mexicanas donde ha cosechado algunos de los triunfos más importantes de los últimos años, entre ellas Guadalajara, Zacatecas, Pachuca y Mérida.

Mientras llegan esos compromisos, Calita intensifica su preparación en el campo bravo mexicano. Lo hace, además, con una motivación especial que trasciende lo profesional. "Estoy muy motivado y más aún con la noticia de que voy a ser padre por primera vez. Sin duda, eso me ha dado todavía más ilusión para afrontar esta nueva etapa", concluyó.

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