Escribano y Colombo sostienen una exigente tarde de Miura en Pamplona

PAMPLONA.- La corrida de Miura exigió más de lo que ofreció este lunes en la Feria del Toro de San Fermín.

Un encierro variado de comportamiento, pero falto de chispa y continuidad, que encontró en la disposición de Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo los principales argumentos de una tarde de escaso brillo. Ambos cortaron una oreja, mientras Pepe Moral apenas encontró posibilidades en su lote.

Fotos: Manolo Briones



Escribano abrió plaza en la puerta de chiqueros, donde recibió al primero con una larga cambiada de rodillas. El Miura mostró pronto sus dificultades, metiéndose por dentro y sin terminar de entregarse. El sevillano compartió banderillas con Colombo y cerró el tercio con un ajustado par al violín junto a tablas.

Con la muleta, Escribano citó de largo desde los medios y trató después de encontrar continuidad por el pitón derecho.

Fotos: Manolo Briones



La embestida, bronca e incierta, obligó al torero a tirar de paciencia y oficio. Al natural logró algunos pasajes de mayor limpieza y, con el toro cada vez más parado, acortó distancias hasta meterse entre los pitones. Una buena estocada puso en sus manos una oreja tras aviso.

Pepe Moral no terminó de acoplarse con el segundo. Lo probó por ambos pitones y dio tiempo a un toro con el que nunca encontró la continuidad necesaria.

Buscó resolver en la corta distancia y regresó al pitón izquierdo sin conseguir que la faena tomara vuelo. El fallo con la espada terminó por diluir sus opciones.

Fotos: Manolo Briones



Colombo salió con decisión ante el tercero, al que recibió de rodillas junto a tablas antes de lucirse también en el quite por navarras y en banderillas. Con la muleta cambió pronto los terrenos y llevó al toro a los medios, donde intentó conducirlo con suavidad.

El Miura tendía a salir desentendido y ofrecía limitadas posibilidades, pero el venezolano insistió y fue aprovechando cada embestida. Construyó una faena de mayor mérito que brillantez y la cerró con una contundente estocada para cortar una oreja tras aviso.

Escribano volvió a la puerta de chiqueros ante el cuarto y dejó una larga cambiada de máxima exposición. Tras un intenso tercio de banderillas, inició la faena a media altura y buscó después provocar la arrancada de un toro brusco y de corto recorrido.

Fotos: Manolo Briones



Al natural consiguió ampliar los trazos y poner mayor expresión a una embestida sin demasiada emoción. El sevillano sostuvo la faena con entrega, volvió a la diestra y terminó en terrenos comprometidos, metido entre los pitones. Tras la estocada dio una vuelta al ruedo después de escuchar un aviso.

El quinto dejó prácticamente sin opciones a Pepe Moral. El sevillano trató de sacarlo de tablas y alargar su corta embestida por el pitón derecho, adelantando la muleta y buscando aprovechar el escaso recorrido.

El toro fue apagándose y Moral, después de mostrar sus limitaciones, decidió no prolongar la faena. Volvió a fallar con los aceros.

Fotos: Manolo Briones



Colombo cerró plaza manteniendo su disposición. Se lució con el capote, quitó por zapopinas y volvió a destacar en banderillas.

Comenzó la faena sentado en el estribo y después sacó al sexto del tercio. El Miura tuvo buen embroque y una importante condición por el pitón izquierdo, aunque exigía suavidad y precisión para no descomponerse. Colombo dosificó las tandas y encontró al natural los pasajes de mayor interés, pero el toro perdió fondo demasiado pronto.

Fotos: Manolo Briones



La faena se fue apagando al mismo ritmo que el de Miura y el venezolano culminó de rodillas antes de dejar media estocada.

Escribano y Colombo sostuvieron así una tarde en la que Miura planteó más dificultades que posibilidades de triunfo. Una oreja para cada uno fue el balance de un festejo marcado por la entrega de los toreros ante una corrida a la que le faltó mayor transmisión.

Fotos: Manolo Briones



FICHA DEL FESTEJO

Plaza de Toros de Pamplona. Séptima corrida de toros y noveno festejo de la Feria de San Fermín, Feria del Toro. Toros de Miura, de juego desigual.

Fotos: Manolo Briones



Manuel Escribano: Oreja tras aviso y vuelta al ruedo tras aviso. Pepe Moral: Ovación y silencio. Jesús Enrique Colombo: Oreja tras aviso y silencio tras aviso.