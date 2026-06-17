Exigente tentadero en Zalduendo afina la preparación de Juan Pablo Sánchez rumbo a Las Ventas

SALAMANCA.- La preparación de Juan Pablo Sánchez para su compromiso de este sábado en Madrid continúa desarrollándose con intensidad en el campo bravo español. Recién llegado a España, el matador mexicano participó en un importante tentadero en la ganadería de Zalduendo, gracias a la invitación de don Juan Pablo Bailleres.

Acompañado por el también torero mexicano Diego San Román, Sánchez tentó seis vacas y lidió cuatro novillos en una jornada que destacó por la bravura, la calidad y la exigencia del ganado.

Juan Pablo Sánchez prepara su regreso a Las Ventas.

Fotos: NTR TOROS

Las condiciones de los ejemplares permitieron al torero afinar detalles técnicos y fortalecer su preparación de cara a una de las citas más importantes de su temporada.

La tienta se desarrolló en un ambiente de gran seriedad, donde cada embestida puso a prueba la capacidad, el oficio y la entrega de los actuantes. El comportamiento de los animales dejó importantes conclusiones para el matador mexicano, quien continúa sumando jornadas de campo en territorio español.

Este intenso trabajo forma parte de la preparación de Juan Pablo Sánchez para su regreso a la plaza de toros de Las Ventas, escenario en el que volverá a hacer el paseíllo después de más de una década de ausencia.

Juan Pablo Sánchez prepara su regreso a Las Ventas.

Fotos: NTR TOROS

La cita será este sábado a las 21 horas, compartiendo cartel con Cristian Pérez y Alejandro Peñaranda, para lidiar ejemplares de la ganadería de Valdefresno.

Con la exigencia del campo ya superada y la ilusión intacta, Juan Pablo Sánchez entra en la recta final de su preparación con la mirada puesta en Madrid y en el reto que representa la plaza más importante del mundo taurino.