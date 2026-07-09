Roca Rey y David de Miranda capitalizan una corrida sin brillo de Victoriano del Río

PAMPLONA.- Pamplona volvió a llenar su plaza con el cartel de “No hay billetes”, pero la tercera corrida de la Feria del Toro dejó un sabor agridulce.

El encierro de Victoriano del Río, completado con un ejemplar de Toros de Cortés, estuvo lejos de responder a las expectativas por presentación y juego.

En una tarde marcada por la escasa transmisión de la mayoría de los astados, fueron Roca Rey y David de Miranda quienes, a base de firmeza, valor y capacidad para imponer su concepto, encontraron el camino hacia la Puerta Grande. Alejandro Talavante, por su parte, dejó escapar un triunfo que tuvo al alcance de la mano.

Fotos: Manolo Briones



El extremeño abrió plaza con “Entonado”, probablemente el toro de mejores condiciones del envío. Talavante entendió pronto sus virtudes y construyó una faena de buen gusto, asentada en el temple y el trazo curvo de los muletazos.

Hubo pasajes de gran calidad por ambos pitones, con especial limpieza en los remates de pecho. Todo apuntaba al corte de una oreja hasta que el acero frustró sus aspiraciones. La espada y el descabello le privaron del premio después de una labor de evidente contenido.

Fotos: Manolo Briones



El segundo marcó el primer gran momento de la tarde. Roca Rey volvió a demostrar su extraordinaria capacidad para conectar con los tendidos desde el primer instante. El recibo capotero y un vibrante quite por saltilleras elevaron el ambiente antes de iniciar la faena de rodillas en los medios.

“Casero”, un toro de limitada emoción que fue apagándose conforme avanzó la lidia, encontró delante a un torero dispuesto a sostener el interés mediante la exposición y el dominio. Los circulares invertidos en las cercanías y una gran estocada convencieron a la presidencia para conceder dos orejas, una segunda muy discutida entre los aficionados.

Fotos: Manolo Briones



David de Miranda debutaba como matador en Pamplona y dejó una magnífica impresión desde su primer turno. Frente a “Devoto”, de Toros de Cortés, encontró momentos de calidad ante un toro que apuntó buenas maneras, aunque con escaso fondo.

La faena perdió cualquier opción de premio cuando el onubense se atascó con los aceros después de varios pinchazos.

Fotos: Manolo Briones



El cuarto confirmó el escaso juego del encierro. Talavante volvió a mostrarse dispuesto, especialmente al natural, pero “Alabardero” fue un toro manejable aunque sin transmisión, incapaz de romper hacia adelante. El extremeño buscó la cercanía en el tramo final, aunque el silencio terminó imponiéndose.

Fotos: Manolo Briones



Mucho menos ofreció el quinto. “Jara” fue un toro desrazado, sin clase y de embestidas descompuestas que nunca permitió el lucimiento de Roca Rey.

El peruano volvió a apostar por el arranque de rodillas y hasta pasó un momento comprometido al intentar un cambiado por la espalda, pero pronto quedó claro que el astado carecía de opciones. El silencio fue el único desenlace posible.

Fotos: Manolo Briones



La tarde encontró su mejor argumento en el sexto. “Solerares”, sin ser un toro completo, fue el más manejable del envío y permitió a David de Miranda mostrar la dimensión de un torero firme, templado y muy seguro de sí mismo.

El onubense ligó series de mérito, especialmente sobre la mano derecha, siempre muy asentado y convencido de sus posibilidades.

Conforme avanzó la faena fue creciendo también la intensidad del público, con el ambiente propio de San Fermín acompañando una labor que terminó metido entre los pitones y rematada con unas ajustadas manoletinas. La estocada fue suficiente para desatar la petición unánime de dos orejas y asegurar una merecida Puerta Grande.

Fotos: Manolo Briones



FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Pamplona (Navarra). Tercera corrida de toros de la Feria de San Fermín 2026. Lleno de “No hay billetes”.

Se lidiaron cinco toros de Victoriano del Río y uno de Toros de Cortés (3º), desiguales de presentación, y de juego. Alejandro Talavante: silencio tras aviso y ovación.

Roca Rey: dos orejas y silencio tras aviso.

David de Miranda: silencio y dos orejas.

Fotos: Manolo Briones



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