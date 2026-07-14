Tomás Rufo arrasa en Pamplona y cierra San Fermín con una tarde de cuatro orejas

PAMPLONA.- La Feria del Toro encontró un cierre a la altura de su exigencia. Tomás Rufo conquistó Pamplona con una actuación arrolladora, sustentada en el temple, el mando y una capacidad extraordinaria para administrar las embestidas de dos importantes toros de Jandilla. Cuatro orejas resumieron una tarde en la que el torero de Pepino no dejó escapar una sola posibilidad.

Fotos: Manolo Briones



Juan Ortega abrió plaza ante un ejemplar de Vegahermosa con clase y calidad. El sevillano firmó verónicas de exquisito trazo y trasladó después su concepto a la muleta. Sentado en el estribo comenzó una faena de enorme torería, antes de alcanzar los momentos de mayor profundidad al natural. Hubo muletazos largos, llevados por abajo y rematados en la cadera. El toro perdió continuidad y la obra descendió en intensidad. Una estocada baja no impidió que Ortega paseara la primera oreja de la tarde.

Fotos: Manolo Briones



Roca Rey recibió con variedad al segundo, un toro serio de Vegahermosa que permitió un vibrante intercambio de quites con Tomás Rufo. El peruano inició de rodillas, con pases cambiados por la espalda que encendieron los tendidos. Mandó con la diestra y trató de sostener la faena cuando el animal comenzó a perder poder. La cercanía apareció en el tramo final antes de una contundente estocada que aseguró el trofeo.

Fotos: Manolo Briones



La tarde cambió definitivamente con ´Castigado´. Tomás Rufo recibió de rodillas al tercero y pronto entendió la categoría de un Jandilla de codicia, clase y entrega. Tras un inicio explosivo en la boca de riego, el toledano tuvo la inteligencia de conceder distancia y tiempo entre series. Cuando citaba, el toro rompía hacia adelante y Rufo gobernaba sus viajes con mano baja, temple y ligazón. Hubo autoridad, firmeza y también relajo en una faena de enorme dimensión. La estocada desató una petición unánime: dos orejas para el torero y vuelta al ruedo para ´Castigado´.

Fotos: Manolo Briones



Juan Ortega volvió a mostrar su personal concepto ante el cuarto. El de Vegahermosa tuvo nobleza, pero escaso recorrido y menor transmisión. Ortega buscó las posibilidades sobre la zurda y dibujó naturales de trazo curvo, imponiéndose a las limitaciones del animal. Midió los tiempos de una faena de buen criterio y cerró de rodillas por manoletinas. La petición no alcanzó fuerza suficiente y fue ovacionado.

Fotos: Manolo Briones



Roca Rey se encontró después con un quinto pronto, pero carente de la emoción necesaria para impulsar la faena. El peruano lo llevó a los medios y exigió por el pitón derecho. Los pasajes más limpios surgieron al natural, con muletazos largos y templados. Intentó apretar en distancias más cortas, aunque el acero terminó por cerrar cualquier opción de premio.

Fotos: Manolo Briones



Y Rufo volvió a golpear. ´Oyente´, sexto de Jandilla, embistió con categoría y encontró a un torero completamente abandonado. Desde el inicio, Rufo se asentó con una quietud extraordinaria. Las tandas sobre la diestra tuvieron temple y profundidad, pero fue al natural donde la faena alcanzó su mayor altura. Erguido, relajado y enroscándose las embestidas a la cintura, construyó muletazos de enorme expresión. Cerró con toreros ayudados por alto y dejó una estocada fulminante.

Dos orejas más, con petición de rabo, certificaron la tarde de Tomás Rufo. Pamplona bajó el telón con un torero desatado y un nombre escrito con fuerza en el último capítulo de San Fermín 2026.

Fotos: Manolo Briones



FICHA DEL FESTEJO

Plaza de Toros de Pamplona, Navarra. Último festejo de la Feria del Toro de San Fermín 2026. Lleno de ´No hay billetes´. Toros de Jandilla (3º, 5º y 6º) y Vegahermosa (1º, 2º y 4º). El tercero, ´Castigado´, de Jandilla, fue premiado con la vuelta al ruedo. Juan Ortega: Oreja tras aviso y ovación tras petición. Roca Rey: Oreja y silencio. Tomás Rufo: Dos orejas y dos orejas con petición de rabo.