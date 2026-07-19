Héctor Gutiérrez encabeza la final de la Copa Chenel

El mexicano Héctor Gutiérrez se convirtió en el gran protagonista de la Copa Chenel 2026 al clasificarse a la final como líder absoluto del certamen, luego de sumar 17.23 puntos, la calificación más alta de toda la competencia. A ese dominio se añadió el respaldo de la afición, que lo eligió como el torero más votado en la semifinal a seis celebrada en Alalpardo.

Con ese desempeño, el hidrocálido llegará a la gran final del próximo 30 de julio en la Plaza de Toros de Las Ventas, donde enfrentará toros de El Capeay Carmen Lorenzo al lado de Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar de la clasificación general.

La actuación de Gutiérrez adquiere una dimensión especial para la tauromaquia mexicana. La Copa Chenel ya conoce un campeón nacido en México con el triunfo conseguido por Isaac Fonseca en una edición anterior, y ahora será Héctor quien tenga la responsabilidad de volver a colocar el nombre del toreo mexicano en lo más alto de uno de los certámenes de mayor prestigio para los matadores que buscan consolidarse en España. No llega a la final por una actuación aislada, sino después de haber firmado la campaña más consistente del serial.

Foto: NTR Toros



La clasificación final fue determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres toros lidiados por cada espada: los dos correspondientes a las semifinales en terna y el tercero de la semifinal a seis. En cada comparecencia se calificaron aspectos como la actitud, la expresión artística, el manejo de la espada, la obtención de trofeos y el voto del público.

Precisamente en esa última comparecencia, celebrada en Alalpardo, Gutiérrez no sólo confirmó su capacidad frente al toro, sino que conectó con los tendidos para quedarse con el voto popular, un reconocimiento que terminó por respaldar el liderato que ya había construido a lo largo del certamen.

La semifinal a seis reunió a Javier Cortés, Alejandro Marcos, Héctor Gutiérrez, Manuel Diosleguarde, Mario Navas y Alejandro Chicharro, quienes lidiaron un encierro compuesto por toros de Victoriano del Río, Domingo Hernández y Zacarías Moreno, cerrando una fase semifinal caracterizada por la igualdad de niveles y la fuerte competencia por los tres boletos disponibles para la final.

Foto: NTR Toros



La clasificación definitiva quedó integrada de la siguiente manera:

Héctor Gutiérrez : 17.23 puntos .

: . Alejandro Marcos : 16.86 puntos.

: 16.86 puntos. Manuel Diosleguarde:16.75 puntos.

Javier Cortés:16.43 puntos.

Alejandro Chicharro: 16.31 puntos.

Mario Navas:14.41 puntos.

La presentación oficial de la gran final tendrá lugar este lunes 20 de julio, a las 10:30 horas, en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas, con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo; los tres toreros finalistas; el presidente de Plaza 1, Rafael García Garrido; y el ganadero Pedro Gutiérrez Moya.