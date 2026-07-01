Héctor Gutiérrez lidera el pase a semifinales de la Copa Chenel 2026; definidos los últimos clasificados

La Copa Chenel 2026 ya tiene completo el cuadro de semifinalistas.

Tras la corrida celebrada el pasado sábado en San Martín de Valdeiglesias, quedaron definidos los últimos nombres que continúan en la competencia, con el mexicano Héctor Gutiérrez como el torero mejor calificado de esta última fase y uno de los principales candidatos a disputar la final del certamen.

La actuación del aguascalentense fue reconocida por el jurado con 15.09 puntos, la puntuación más alta de la segunda fase, resultado que le permite acceder con autoridad a las semifinales de uno de los ciclos taurinos más importantes de la temporada madrileña.

El último festejo de esta ronda, celebrado en San Martín de Valdeiglesias, dejó además la clasificación de Mario Navas, quien aseguró su lugar gracias al Voto del Público, que le otorgó medio punto adicional para alcanzar 9.83 unidades y superar el corte.

Por su parte, Fernando Plaza concluyó esta fase con 9.28 puntos, quedando fuera de la siguiente instancia.

Con ello, la organización ha completado el elenco de semifinalistas. El sorteo de los carteles se realizará en las próximas horas para definir la composición de las tres semifinales restantes: dos corridas en formato de terna y una última cita en Alalpardo, donde actuarán los seis matadores clasificados.

De esa ronda saldrán los tres toreros con mayor puntuación, quienes harán el paseíllo el próximo 30 de julio en Las Ventas, escenario de la gran final.

Copa Chenel 2026.

Foto: NTR Toros

La Copa Chenel, impulsada por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia, celebra este año su sexta edición consolidada como uno de los proyectos más relevantes para la promoción de la tauromaquia y el impulso de nuevos y consolidados matadores.

Desde su creación, el circuito ha organizado 145 festejos, con la participación de 91 matadores de toros, 37 novilleros con picadores, 36 novilleros sin picadores y 78 ganaderías, en su mayoría procedentes de la Comunidad de Madrid, cifras que reflejan el crecimiento y la consolidación de un certamen que se ha convertido en una plataforma de proyección para las figuras emergentes y un escaparate de primer nivel dentro del calendario taurino español.

Para México, la clasificación de Héctor Gutiérrez representa una presencia destacada en la recta decisiva del serial y mantiene abiertas las aspiraciones nacionales de conquistar uno de los títulos con mayor prestigio del panorama taurino contemporáneo.