Ignacio Garibay, presente en el potente abono de Valencia de octubre

El novillero mexicano Ignacio Garibay es uno de los nombres propios del potente abono presentado para Valencia en el mes de octubre. El novillero triunfó tras cuajar una rotunda actuación el pasado mes de mayo en la plaza de toros de Valencia, abriendo la Puerta Grande.

El ruedo de la Plaza de Toros de Valencia ha acogido en la tarde de este martes la presentación de la Feria de Julio y los festejos que se celebrarán en octubre con motivo de la Festividad de la Comunidad Valenciana.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, el director general de Espacios Nautalia 360, Rafael García Garrido, empresa gestora del coso de la calle de Xàtiva, los matadores de toros valencianos protagonistas de esta feria, Nek Romero y Samuel Navalón, y el también novillero valenciano Marco Polope.

Los carteles, al completo, son los siguientes

Miércoles 15 de julio. 22 horas. Desencajonada y desafío Arriazu vs Comunidad Valenciana. Los 6 mejores capones de Arriazu vs las 6 mejores vacas de F. Machancoses, La Paloma y Germán Vidal.

Jueves 16 de julio. 19:30 horas. Corrida toros mixta. Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román y Nek Romero y novillos de Montalvo para Olga Casado.

mixta. de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román y Nek Romero y novillos de Montalvo para Olga Casado. Viernes 17 de julio. 19:30 horas. Corrida de toros con toros de Juan Pedro Domecq para Manzanares, Talavante y Roca Rey.

con de Juan Pedro Domecq para Manzanares, Talavante y Roca Rey. Sábado 18 de julio. 19:30 horas. Corrida de toros con toros de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón.

con de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón. Domingo 19 de julio. 19:30 horas. Novillada picada con novillos de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope.

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