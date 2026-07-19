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Javier Funtanet afronta el mes más importante de su temporada europea 2026

La Alternativa en Gijón y la Final del Certamen Internacional "Promesas del Rejoneo" marcarán un agosto clave para el rejoneador mexicano

Foto: NTR Toros
Foto: NTR Toros

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Después de una campaña que le ha permitido abrirse paso en plazas de Portugal y España, el rejoneador mexicano Javier Funtanet afrontará durante agosto el tramo más exigente y significativo de su temporada europea 2026.

Ocho compromisos conforman una agenda que tendrá como eje dos fechas llamadas a marcar su carrera: la toma de Alternativa, el próximo 14 de agosto en la Plaza de Toros de El Bibio, en Gijón, y la Final del Certamen Internacional "Promesas del Rejoneo", programada para el 28 de agosto en Riópar, Albacete.

El joven mexicano llega a este momento después de una campaña de resultados que lo ha colocado entre los nombres con mayor proyección del rejoneo. Sus actuaciones en Portugal y España le han permitido sumar triunfos y alcanzar la final del certamen internacional, instancia a la que accedió tras proclamarse triunfador de las fases clasificatorias.

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Foto: NTR Toros

La cita de Gijón supondrá uno de los momentos más relevantes de su trayectoria, al convertirse oficialmente en rejoneador de alternativa. A partir de ese compromiso iniciará una intensa gira por distintas plazas españolas que concluirá con una actuación en Francia, cerrando un mes de máxima actividad dentro de su calendario europeo.

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Agenda confirmada

  • 14 de agosto – Gijón, España (Alternativa)
  • 15 de agostoCalatayud, España
  • 16 de agostoCeclavín, España
  • 17 de agostoPeñafiel, España
  • 22 de agostoSanta Eulalia del Campo, España
  • 25 de agostoPiedrahíta, España
  • 28 de agosto – Riópar, España (Final del Certamen Internacional "Promesas del Rejoneo")
  • 29 de agostoCazaubon, Francia

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La sucesión de compromisos convertirá agosto en el mes de mayor actividad para Javier Funtanet desde su llegada a Europa. La Alternativa y la posibilidad de conquistar el Certamen Internacional "Promesas del Rejoneo" representan dos objetivos de especial relevancia dentro de una temporada que ha confirmado su progresión y que ahora le ofrece la oportunidad de dar un paso más en el circuito europeo del rejoneo.

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