Javier Funtanet afronta el mes más importante de su temporada europea 2026

Después de una campaña que le ha permitido abrirse paso en plazas de Portugal y España, el rejoneador mexicano Javier Funtanet afrontará durante agosto el tramo más exigente y significativo de su temporada europea 2026.

Ocho compromisos conforman una agenda que tendrá como eje dos fechas llamadas a marcar su carrera: la toma de Alternativa, el próximo 14 de agosto en la Plaza de Toros de El Bibio, en Gijón, y la Final del Certamen Internacional "Promesas del Rejoneo", programada para el 28 de agosto en Riópar, Albacete.

El joven mexicano llega a este momento después de una campaña de resultados que lo ha colocado entre los nombres con mayor proyección del rejoneo. Sus actuaciones en Portugal y España le han permitido sumar triunfos y alcanzar la final del certamen internacional, instancia a la que accedió tras proclamarse triunfador de las fases clasificatorias.

Foto: NTR Toros



La cita de Gijón supondrá uno de los momentos más relevantes de su trayectoria, al convertirse oficialmente en rejoneador de alternativa. A partir de ese compromiso iniciará una intensa gira por distintas plazas españolas que concluirá con una actuación en Francia, cerrando un mes de máxima actividad dentro de su calendario europeo.

Foto: NTR Toros



Agenda confirmada

14 de agosto – Gijón , España ( Alternativa )

– , ( ) 15 de agosto – Calatayud , España

– , 16 de agosto – Ceclavín , España

– , 17 de agosto – Peñafiel , España

– , 22 de agosto – Santa Eulalia del Campo , España

– , 25 de agosto – Piedrahíta , España

– , 28 de agosto – Riópar , España ( Final del Certamen Internacional "Promesas del Rejoneo")

– , ( Internacional "Promesas del Rejoneo") 29 de agosto – Cazaubon, Francia

Foto: NTR Toros



La sucesión de compromisos convertirá agosto en el mes de mayor actividad para Javier Funtanet desde su llegada a Europa. La Alternativa y la posibilidad de conquistar el Certamen Internacional "Promesas del Rejoneo" representan dos objetivos de especial relevancia dentro de una temporada que ha confirmado su progresión y que ahora le ofrece la oportunidad de dar un paso más en el circuito europeo del rejoneo.