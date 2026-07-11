José Escolar deja peligro y una cornada en un encierro de 2:36

PAMPLONA.- Los toros de José Escolar protagonizaron el quinto encierro de San Fermín 2026, una carrera de 2 minutos y 36 segundos marcada por la enorme presencia de corredores y los momentos de peligro que dejó el paso de la manada por las calles de Pamplona.

La carrera comenzó con los astados agrupados, avanzando con velocidad desde Santo Domingo entre una masa de corredores que hizo especialmente complejos algunos tramos. Con el avance del encierro, la manada fue perdiendo su formación y se abrieron mayores espacios para las carreras delante de las astas.

Foto: Manolo Briones.



El peligro estuvo presente en distintos puntos del recorrido, entre caídas, golpes y corredores alcanzados en medio de una mañana de gran afluencia.

El balance provisional dejó 13 personas atendidas por los servicios sanitarios; nueve requirieron traslado y cuatro fueron atendidas en el propio dispositivo. Entre los heridos se reportó un corredor alcanzado por asta de toro.

Los toros de José Escolar completaron el recorrido hasta la Plaza de Toros en 2 minutos y 36 segundos, en un encierro que volvió a mostrar el carácter de un hierro habitual en Pamplona y que llegaba a esta edición después de tres años sin dejar heridos por asta en las calles de la capital navarra.

Los astados de la ganadería de Lanzahíta, Ávila, serán lidiados esta tarde en la quinta corrida de la Feria del Toro por Antonio Ferrera, el colombiano Juan de Castilla y el mexicano Isaac Fonseca.