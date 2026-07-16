Juan Pablo Sánchez alista tres compromisos en su agenda de verano

El matador de toros Juan Pablo Sánchez ya tiene definidos sus próximos compromisos en ruedos mexicanos, con una agenda que lo llevará durante las próximas semanas a Tlaxcala, Jalisco y el Estado de México.

La primera cita será este sábado 18 de julio en la feria de Altzayanca, Tlaxcala, donde hará el paseíllo junto a Gerardo Rivera y Sebastián Ibelles, triunfador del serial en la edición anterior. Para la ocasión están anunciados tres toros de El Vergel y tres de El Salitrillo, en un festejo programado para las 15 horas.

Foto: NTR Toros



Posteriormente, el domingo 9 de agosto, el diestro aguascalentense actuará en Lagos de Moreno, Jalisco, dentro de la corrida organizada por la empresa PromoToreando, que se celebrará en el Lienzo Charro Santa María, con capacidad ampliada para 7 mil 500 espectadores. El cartel lo completan Alejandro Martínez Vértiz y Octavio García "El Payo", quienes enfrentarán un encierro de Puerto del Cielo, ganadería jalisciense propiedad de Daniel Cortina Reynoso. El festejo está anunciado para las 16:30 horas.





La tercia de actuaciones continuará el lunes 17 de agosto en Santa Clara Coatitla, Estado de México, donde Juan Pablo Sánchez tomará parte en la corrida conmemorativa por los 500 años de la tauromaquia en México y los 106 años de tradición taurina en ese municipio. Compartirá cartel con Francisco Martínez, en un mano a mano, además del rejoneador Emilio Cano, para lidiar cinco toros de San Marcos. La corrida iniciará a las 16 horas.

Con estos tres compromisos, Juan Pablo Sánchez mantiene actividad en el circuito nacional durante el verano, en plazas de distintos puntos del país, mientras continúa sumando actuaciones en la presente temporada.